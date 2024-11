“Performer Cup World Pass”: il primo campionato mondiale di arti scenico-sportive arriva su Rai Italia

Dopo il grande successo delle prime tre stagioni di Performer Italian Cup, il format che celebra il talento nelle discipline di canto, danza, recitazione, arti circensi e acrobatiche si prepara a conquistare il mondo con una nuova, attesissima edizione internazionale: Performer Cup World Pass. La trasmissione, composta da quattro puntate, andrà in onda su Rai Italia ogni sabato dal 30 novembre al 21 dicembre 2024 e sarà disponibile anche su RaiPlay per il pubblico globale.

Sette nazioni in gara per il titolo mondiale

Dopo mesi di selezioni rigorose, sette squadre rappresentanti di altrettante nazioni – Italia, Malta, Svizzera, Argentina, Tunisia, Messico e Bulgaria – si sfideranno nella fase finale del primo campionato mondiale di arti scenico-sportive. Gli artisti gareggeranno in diverse discipline, tra cui canto, danza, recitazione e arti acrobatico-circensi, presentando performance sia individuali che di gruppo.

Il format della competizione

La gara si articolerà in tre gironi eliminatori, al termine dei quali saranno selezionate le tre squadre semifinaliste. Le due nazioni vincitrici della semifinale si affronteranno poi nella finalissima, che si svilupperà in due puntate avvincenti e spettacolari.

Un team stellare tra conduzione e giuria

Alla conduzione di Performer Cup World Pass troviamo Valentina Spampinato e Garrison Rochelle affiancati da Fabiola Cimminella. A valutare le performance e decretare la squadra vincitrice sarà una giuria d’eccezione composta dal Maestro Beppe Vessicchio, dal Maestro Raffaele Paganini e dall’attrice e cantante Giulia Luzi.

Il dietro le quinte del format

Ideato da Valentina Spampinato, il programma porta la firma degli autori Luigi Miliucci, Tommaso Martinelli, Sacha Lunatici e Nicolò Cortegiano. La regia è affidata a Pietro Pellizzieri, per garantire al pubblico uno spettacolo all’altezza delle aspettative. Alla conferenza stampa di presentazione tenutasi a Roma hanno partecipato: l’avvocato e professore universitario Angelo Maietta, che per il programma ha curato le relazioni istituzionali e la comunicazione strategica; Teresa De Santis, ex presidente di RaiCom già direttore di Rai1; il professor Marco Mele, AU di SFBM Spa; il senatore Giuseppe Moles, AD di Acquirente Unico Spa; le conduttrici Rai Angela Tuccia e Barbara Politi; lo scenografo Roberto Miscia; i conduttori Domenico Gareri e Alessandro Gatta.