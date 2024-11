“Under the Volcano”, empatia e vulnerabilità sullo sfondo del conflitto (recensione)

Under the Volcano è un film che affronta con grande intensità il tema del senso di colpa, sia personale che collettivo, sullo sfondo del conflitto in Ucraina. La guerra è evocata attraverso suoni e immagini distorte: elicotteri, fuochi d’artificio, cellulari che trasmettono notizie allarmanti; tuttavia, la sua presenza rimane sempre indiretta.

Questo sguardo indiretto permette di concentrarsi sulle conseguenze quotidiane del conflitto, mostrando come le tensioni esterne influenzino i legami familiari. La reazione dei bambini è particolarmente toccante, mentre cercano di comunicare con un mondo esterno che appare sempre più inaccessibile.

Under the Volcano non è solo un film sulla guerra, ma una profonda riflessione sulla vulnerabilità umana e sul bisogno di connessione in tempi di crisi. La narrazione arriva al cuore, suscitando empatia per coloro che vivono in una realtà stravolta.

La recensione è a cura di Serena Osma, volontaria della redazione di Alice nella Città.

Guarda il trailer di “Under the Volcano”: