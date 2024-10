Pino Insegno si conferma Re degli ascolti con “Reazione a catena”

La puntata di mercoledì 2 ottobre di “Reazione a Catena”, condotta da Pino Insegno su Rai1, ha registrato un nuovo trionfo, con quasi quattro milioni di telespettatori e uno share del 23,5%. Il dato conferma il crescente successo del programma che continua a tenere a distanza la concorrenza, in particolare “La Ruota della Fortuna”, presentata da Gerry Scotti su Canale5.

Puntata senza vittoria in denaro, ma il gioco appassiona

Anche nella puntata di ieri, nonostante il gioco finale non abbia portato a nessuna vittoria in denaro, il pubblico è rimasto coinvolto dall’appassionante sfida. Le campionesse in carica della squadra “Le Volta Pagina” sono riuscite a difendere il loro titolo, sconfiggendo nuovamente le sfidanti de “Le Vicine di Casa”.

Grande attesa per il prossimo appuntamento su Rai1

Con l’entusiasmo che continua a crescere, l’appuntamento di oggi, previsto intorno alle 18.40 su Rai1, promette altre emozioni. Il pubblico non vede l’ora di scoprire se le campionesse in carica riusciranno a mantenere la loro supremazia.