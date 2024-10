PizzaGirls trionfa al BestPizza 2024: Premio per la Comunicazione Etica e Inclusiva

Il 30 settembre 2024, presso Spazio Antologico – East End Studios di Via Mecenate a Milano, il programma televisivo PizzaGirls è stato insignito del prestigioso premio “Excellence in Ethical and Inclusive Communication” durante l’evento internazionale BestPizza 2024 – IV edizione, uno degli appuntamenti più rilevanti nel settore della pizza a livello mondiale.

Il tema “The Future of Pizza” al centro dell’evento

Il tema principale della manifestazione è stato “The Future of Pizza”, un argomento che ha dato vita a riflessioni e spunti interessanti, mettendo in luce le prospettive future di questa amata pietanza.

Franco Pepe si conferma al vertice della classifica

Per il quarto anno consecutivo, Franco Pepe di Pepe in Grani (Caiazzo, Italia) si è classificato al primo posto, consolidando la sua posizione come una delle figure più influenti nel panorama gastronomico internazionale. Al secondo posto si sono piazzati Rafa Panatieri & Jorge Sastre di Sartoria Panatieri (Barcellona, Spagna), mentre il terzo posto è andato a Simone Padoan de I Tigli (San Bonifacio, Italia).

Una classifica globale di maestri pizzaioli

Nella top 100 dei migliori pizzaioli al mondo, disponibile online, sono rappresentati professionisti provenienti da 29 paesi e 72 città, ognuno con il proprio stile unico. La classifica si basa sulle opinioni espresse dai candidati stessi, che votano per dieci colleghi, e sulle preferenze di esperti del settore gastronomico, assicurando un processo di selezione trasparente e imparziale.

La conduzione dell’evento da parte di Filippo Solibello e Federica Morra

L’evento è stato condotto da Filippo Solibello, noto volto della trasmissione radiofonica RAI Caterpillar, affiancato dall’attrice e cantante milanese Federica Morra, che hanno accompagnato i vari momenti della serata con professionalità ed entusiasmo.

Carlo Fumo e il team di PizzaGirls ritirano il premio

A ritirare il prestigioso riconoscimento, l’ideatore e regista del programma Carlo Fumo, insieme alla conduttrice Angela Tuccia, alla nutrizionista Dott.ssa Alessandra Botta, e alla pizzaiola Roberta Esposito de “La Contrada” di Aversa, una delle protagoniste della quarta stagione.

Le dichiarazioni di Carlo Fumo: il potere delle donne nel mondo della pizza

Carlo Fumo ha dichiarato: “Sono davvero onorato di ricevere questo importante premio, soprattutto per la mission di PizzaGirls. Dedico il premio a tutto il nostro team, alle pizzaiole, ai brand che ci supportano e a Rai Italia, che ci permette di portare il programma in tutto il mondo. Questo progetto rappresenta il potere delle donne nel mondo della pizza“.

Le parole di Roberta Esposito e Alessandra Botta

Roberta Esposito ha espresso il suo entusiasmo nel far parte del progetto, ringraziando Carlo Fumo e il team di PizzaGirls per l’opportunità di far parte di un’iniziativa che celebra il talento femminile. Alessandra Botta, nutrizionista, ha sottolineato l’importanza della crescente presenza femminile nel settore della pizza e l’incontro tra cucina e scienza che PizzaGirls promuove.

PizzaGirls: un progetto di successo dal 2020

Lanciato nel 2020, PizzaGirls ha totalizzato oltre 25 milioni di ascolti in quattro stagioni e 108 puntate, portando al centro dell’attenzione l’arte della pizza attraverso gli occhi delle donne. Il programma è diventato un simbolo di inclusività e comunicazione etica, abbattendo stereotipi di genere nel settore culinario.

Il futuro di PizzaGirls: novità e progetti per il 2025

Nel 2025, PizzaGirls tornerà con nuove stagioni e lancerà il primo franchising al mondo dedicato alla pizza al femminile, con l’obiettivo di creare un network di pizzerie gestite da donne, promuovendo ulteriormente il messaggio di empowerment femminile nel settore della ristorazione.

Un evento internazionale di grande risonanza

L’evento BestPizza 2024 ha avuto una risonanza internazionale significativa, celebrando non solo la pizza, ma anche l’impatto culturale e sociale di progetti come PizzaGirls, che ridefiniscono la comunicazione e l’inclusività nel mondo della gastronomia.