Ascolti TV, Pino Insegno con “Reazione a catena” non ha rivali

Nella puntata di “Reazione a catena” trasmessa martedì 1 ottobre su Rai1, il trio sfidante “I tre di Briscola” non è riuscito a detronizzare le campionesse in carica, la squadra de “Le Volta Pagina”. Il programma, condotto con grande maestria da Pino Insegno, ha visto il momento decisivo nel gioco “L’ultima parola”, durante il quale il montepremi in palio ha raggiunto poco più di quattro milioni in gettoni d’oro.

La parola vincente: “mattone”

Le campionesse hanno confermato la loro abilità individuando la parola “mattone”, una scelta che ha dimostrato tutta la loro prontezza e capacità, nonostante l’elevato livello di difficoltà del gioco.

Successo di ascolti per Pino Insegno

Anche ieri sera, il programma ha registrato ascolti notevoli: sono stati ben 3.738.000 i telespettatori sintonizzati su Rai1, con uno share del 22,7%. Un risultato che conferma la popolarità dello show e la bravura del conduttore nel mantenere alta l’attenzione del pubblico.