Pino Insegno con “Reazione a catena” sbanca gli ascolti senza elargire premi in denaro

Neanche i “Belli al buio”, la squadra composta dagli aitanti Angelo, Andrea e Alessandro provenienti da Roma, sono riusciti a fermare l’avanzata delle campionesse in carica. Rosa, Anna Laura e Antonella, del team “Le Volta Pagina”, si sono nuovamente qualificate per il gioco finale.

L’ultima parola mancata

Nonostante la bravura dei tre amici romani, le campionesse hanno dimostrato ancora una volta la loro abilità, ma non senza qualche difficoltà. Durante il gioco finale, purtroppo, hanno sbagliato l’ultima parola, che non era “acquisito” bensì “accollato”. Questo errore ha impedito loro di vincere il montepremi in palio.

Una puntata ricca di suspance

La puntata di “Reazione a Catena” è stata comunque ricca di ritmo e suspance, tenendo incollati i telespettatori fino all’ultimo minuto. Il merito va anche al conduttore Pino Insegno, che continua a conquistare un pubblico sempre più ampio, nonostante la forte concorrenza della stagione televisiva autunnale.

Successo di ascolti

Ieri sera, a seguire il Pino Nazionale, sono stati ben 3.818.000 telespettatori, con un ottimo share del 22.8%, confermando il successo del programma e la sua capacità di mantenere alta l’attenzione del pubblico giorno dopo giorno.