Al via “La Talpa – Who is the Mole”: il reality crossmediale di Mediaset

Mediaset lancia oggi “La Talpa – Who is the Mole” un format che unisce la tradizione del reality show a una distribuzione crossmediale tra Mediaset Infinity e Canale 5. Il programma, condotto da Diletta Leotta, propone un’esperienza innovativa su due piattaforme, con contenuti dedicati per lo streaming on demand e la tv lineare.

Inizio su Mediaset Infinity, poi Canale 5 e “La Talpa Detection”

Da oggi, Mediaset Infinity offre una prima anticipazione, per introdurre il pubblico ai meccanismi del gioco. Il 5 novembre il programma esordisce in prima serata su Canale 5, mentre il 7 novembre debutta “La Talpa Detection,” un format settimanale dedicato alla piattaforma online, con un focus sugli aspetti investigativi del reality.

Un esperimento di intrattenimento multipiattaforma

Dopo il successo multipiattaforma della fiction “Viola come il Mare 2”, Mediaset spinge l’innovazione con “La Talpa – Who is the Mole”, dimostrando come una rete generalista possa collaborare con una piattaforma digitale per offrire un intrattenimento unico.

I concorrenti: da attori a campioni sportivi

In gara dieci volti noti: Gilles Rocca, attore e imprenditore; Lucilla Agosti, conduttrice e attrice; Alessandro Egger, modello e attore in “House of Gucci”; Elisa Di Francisca, campionessa olimpica di fioretto; Ludovica Frasca, opinionista tv; Orian Ichaki, modella di “Ciao Darwin 9”; Marina La Rosa, concorrente del primo “Grande Fratello”; Marco Melandri, ex pilota motociclistico; Andrea Preti, attore; e la coppia di ballerini Andreas Muller e Veronica Peparini.

Sospetti e inganni in un mix tra mistero e vita reale

Il programma si distingue per una narrazione avvincente che alterna indagini, depistaggi e prove fisiche a storie di vita reale e amicizie. La formula multipiattaforma tra Mediaset Infinity e Canale 5 offre un’esperienza di visione dinamica e coinvolgente, lasciando il pubblico con un’unica domanda: chi è la talpa?