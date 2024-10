IV edizione del concorso letterario “Racconti intorno al Vino” a Stresa: premiati i 5 racconti vincitori

Domani, sabato 26 ottobre, si terranno a Stresa le premiazioni della quarta edizione del Concorso Letterario “Racconti intorno al Vino”, organizzate dall’Associazione Nazionale Città del Vino e dedicate alla memoria di Nino D’Antonio.

Il concorso, che celebra il connubio tra vino e letteratura, ha invitato gli autori a esplorare il tema “VINI e CONFINI”, con storie che attraversano i confini umani, naturali e culturali.

I 5 racconti vincitori

Dopo un’attenta selezione, la giuria ha scelto i seguenti racconti vincitori:

Gabriella Bigatti con “Vino e miseria”

Maria Colangelo con “Una cantina, i suoi profumi: storia di una famiglia”

Jean Gasperi con “Vino e Spiriti”

Stefania Panza con “La vigna terrificante (ovvero una strana storia)”

Nicolina Ros con “Il vigneto oltre il nuovo confine”

I racconti, che esplorano il significato simbolico del vino e dei confini, hanno affascinato la giuria con prospettive uniche e appassionanti.

Premi e pubblicazione

I vincitori riceveranno un premio in denaro di €400 grazie al sostegno del Gruppo Ermada Flavio Vidonis nell’ambito del Progetto DuinoBook “Terra!”, promosso dalla Regione Friuli Venezia Giulia. La casa editrice Jolly Roger ha curato la pubblicazione dei racconti selezionati, ora disponibile sia online che nelle librerie.

Riconoscimenti e commenti

Il presidente dell’Associazione Nazionale Città del Vino, Angelo Radica, ha espresso grande soddisfazione per la qualità dei racconti, congratulandosi con gli autori: “Faccio le mie congratulazioni agli autori selezionati e li aspetto per complimentarmi personalmente durante la serata di gala della Convention d’Autunno delle Città del Vino”. Massimo Romita, Presidente del Gruppo Ermada Flavio Vidonis, ha sottolineato l’importanza del tema dei confini, che spesso trascende quelli geografici, e ha ringraziato i partecipanti per aver contribuito con storie significative.

Il tema dei confini

L’edizione 2024 ha omaggiato il legame tra il territorio e il senso del confine, inteso sia in senso reale che mentale, con un richiamo simbolico a Gorizia, sede di un recente Concorso Enologico Internazionale. Il tema invita a riflettere su come la cultura del vino unisca le persone e promuova una visione inclusiva della comunità, in linea con lo spirito del concorso.

Con questa quarta edizione, il Concorso “Racconti intorno al Vino” continua a celebrare la tradizione enogastronomica e la cultura italiana attraverso storie intrise di passione e memoria.