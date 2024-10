“Reazione a Catena”, Pino Insegno fa grandi ascolti anche con pochi gettoni d’oro

Se c’è un programma che continua a macinare ascolti eccellenti senza poter contare su vincite stratosferiche e quasi quotidiane, quello è “Reazione a Catena”.

Il quiz condotto da Pino Insegno su Rai1, che continua a battere la concorrenza, dopo un’estate contraddistinta da un ottimo riscontro in termini di share e pubblico sta confermando questa positiva tendenza anche in autunno.

Nella puntata andata in onda ieri di “Reazione a Catena”, grazie alla sempre effervescente conduzione di Pino Insegno, come di consueto non è mancato il brio. La squadra dei campioni in carica “Mici di Mare” Lorenzo, Filippo e Giovanni ha dovuto sfidare “Le Fusille” Viviana, Giulia e Beatrice. Nonostante l’indubbia bravura delle tre sfidanti, ancora una volta Lorenzo, Filippo e Giovanni sono riusciti a trionfare. E a vincere anche 1516 euro, avendo indovinato la parola misteriosa che era “ragione”.

Una piccola vincita in gettoni d’oro, considerato che verrà anche divisa per tre, che però ha rappresentato un bell’incoraggiamento per i tre aitanti concorrenti.