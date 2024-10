Max Proietti debutta con il suo primo libro “Gli occhi del Male”, fuori il 22 ottobre

A partire da martedì 22 ottobre, sarà disponibile in tutte le librerie e negli store digitali “Gli occhi del Male”, il primo libro di Max Proietti, celebre creator del true crime con migliaia di follower sui social. Pubblicato da Electa Young, questo atteso debutto letterario guida i lettori in un viaggio nel cuore oscuro della mente umana, esplorando le storie di dieci famosi serial killer, da Jeffrey Dahmer a Donato Bilancia, dalle Bestie di Satana a Ed Kemper.

Un viaggio nella psiche del Male

Laureato in Scienze e tecniche psicologiche, Max Proietti porta nel libro il suo bagaglio professionale da psicologo, accompagnando il lettore in un’esplorazione profonda della mente criminale. Con uno stile accessibile e coinvolgente, Proietti offre un’analisi del “Male con la M maiuscola” e del fascino oscuro che esercita sulle nostre società.

“Ammettiamolo, siamo tutti affascinati dal true crime”, dichiara Proietti. “Il mio obiettivo con questo libro è indagare cosa si nasconde dietro il male, esplorando le motivazioni e i momenti di rottura che portano i criminali a compiere atti estremi”.

Dieci storie per svelare l’orrore nascosto

In “Gli occhi del Male”, Proietti analizza dieci figure emblematiche, tentando di esorcizzare la paura e gettare luce sulla psiche dei serial killer. Non è solo un semplice resoconto di crimini, ma una riflessione su ciò che spinge alcune persone a oltrepassare il confine tra normalità e follia.

Il successo sui social e la passione per il true crime

Conosciuto per i suoi contenuti esclusivi e dettagliati sul true crime, Max Proietti è diventato un punto di riferimento per gli appassionati del genere, grazie alla sua capacità di scavare nelle complessità della psiche umana e di offrire un’interpretazione moderna e coinvolgente. I suoi follower, in costante crescita, attendono con grande entusiasmo l’uscita di questo libro che si preannuncia essere una lettura imperdibile.

“Gli occhi del Male” già disponibile in preorder

Il libro è già disponibile in preorder su tutti i principali store digitali, mentre dal 22 ottobre sarà in vendita in tutte le librerie. Un’opera che promette di rimanere nella mente dei lettori, superando il semplice racconto di storie dell’orrore e lasciando un segno profondo su chiunque deciderà di esplorarne le pagine.