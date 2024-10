Ascolti TV, Pino Insegno continua a vincere con “Reazione a catena”

“Reazione a catena” continua a portare a casa ascolti eccellenti. In uno scenario televisivo dove superare il 20% di share sembra ormai una chimera, il game show condotto da Pino Insegno prosegue il suo successo battendo la concorrenza.

Per esempio, la puntata di ieri 3 ottobre ha ottenuto il 20,7% di share con più di tremilioni e mezzo di telespettatori. Numeri di cui, senza se e senza ma, soltanto Pino Insegno e pochi altri possono vantarsi, proponendo un prodotto sempre curato e di altissima qualità. Uno dei pochi format realmente dedicato a tutte le età, in perfetta linea con la mission della TV di Stato.

Venendo alla gara ben capitanata da Insegno, neanche”Gli Esauditi”, squadra composta da Mattia, Martina e Marco, sono riusciti a contenere l’avanzata dei campioni in carica Lorenzo, Alberto e Stefano della squadra “I Meno Tre”, che rivedremo nella puntata in onda oggi alle 18.40, come di consueto, su Rai1.