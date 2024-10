Lucy e il segreto di Natalloween: la fiaba ideata e realizzata da Il Regno di Babbo Natale

Il prossimo 22 ottobre esce nelle librerie “Lucy e il Segreto di Natalloween”, un’affascinante avventura natalizia che combina la magia del Natale con l’intrigo di Halloween. Ambientato nel famoso Regno di Babbo Natale, questa storia promette di incantare lettori di tutte le età con un viaggio ricco di valori profondi e insegnamenti universali.

Un’avventura magica nel Regno di Babbo Natalloween

Nel Regno di Babbo Natale, mentre Babbo Natale è impegnato a controllare la lista dei regali, Lucy la stellina, insieme agli elfetti Buddy e Pretty, si intrufolano nella misteriosa sala della Magisfera per giocare al PescaSogni. Tuttavia, il Dr. Krampy, il burbero cugino di Babbo Natale, ha in serbo per loro un desiderio inaspettato: il Regno si trasforma improvvisamente nel Regno di Babbo Natalloween!

In questa straordinaria avventura, Lucy, Buddy e Pretty devono affrontare le sorprese del nuovo Regno. Attraverso coraggio e determinazione, scopriranno che la vera felicità risiede nella capacità di trovarla dentro di noi, al di là delle apparenze.

Un libro che insegna i valori del Natale

“Lucy e il Segreto di Natalloween” è molto più di una semplice storia natalizia. Dedicato a bambini e famiglie, il libro riporta alla luce valori come l’importanza di coltivare sogni puri e l’accettazione del cambiamento, che può portare nuove opportunità. La storia è anche uno strumento educativo che promuove la gentilezza, l’empatia e la resilienza, offrendo un aiuto nella gestione delle emozioni e nella costruzione di relazioni sociali.

I protagonisti, Lucy, la vivace stellina del Natale, e gli elfetti Buddy e Pretty, rappresentano la magia e i valori che il Natale porta con sé. Al loro fianco, il Dr. Krampy, appassionato di Halloween, simboleggia le ombre della vita quotidiana che possono offuscare la gioia e la meraviglia del periodo natalizio.

Un’esperienza interattiva

Il libro non è solo una lettura avvincente, ma anche un’esperienza interattiva. Nell’ultima pagina, i lettori troveranno un QR Code che permette di accedere alla canzone “Il Regno di Babbo Natalloween”, scritta appositamente per il libro. Questo rende l’esperienza di lettura ancora più coinvolgente, permettendo di entrare completamente nel mondo del Regno di Babbo Natale.

Dal 30 ottobre al 3 novembre 2024, i protagonisti del libro saranno presenti al Lucca Comics & Games, nell’area junior. I visitatori potranno vivere la magia del Regno di Babbo Natale e conoscere da vicino i personaggi di questa incredibile storia.

Il Regno di Babbo Natale: un’icona del Natale contemporaneo

Fondato nel 2012 a Vetralla (VT), il Regno di Babbo Natale è un mondo incantato creato da Giorgio Onorato Aquilani. Ogni anno, milioni di appassionati visitano questo luogo magico, che offre esperienze uniche, spettacoli e attività che fanno sognare grandi e piccini. Un vero punto di riferimento del Natale, dove la fantasia si unisce alla tradizione.

Per saperne di più e scoprire l’universo magico del Regno di Babbo Natale, visita il sito ufficiale: www.ilregnodibabbonatale.it.