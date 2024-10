Roma Premiere: un nuovo evento che celebra il cinema e l’imprenditoria italiana alla Festa del Cinema di Roma

Nella suggestiva cornice del Palazzo Naiadi, in concomitanza con la Festa del Cinema di Roma, si è tenuta la prima edizione del “Roma Premiere”, un evento organizzato da Bros Group Italia. Questo appuntamento ha l’obiettivo di dare risalto alle imprese e agli investitori italiani che sostengono le giovani produzioni cinematografiche, creando un’importante occasione di incontro tra il mondo del cinema e quello imprenditoriale.

Una serata esclusiva nel cuore di Roma

L’evento ha preso il via in Piazza della Repubblica con la proiezione del film “Generazione Poker” al Cinema The Space. Prodotto da Tiziano Cavaliere e Fabrizio Crimi per Bros Group Italia, Auru Movie di Alessandra Scardellato e 11:11 Films International di Ronn Moss, il film ha attirato l’attenzione di artisti e professionisti del settore. Successivamente, dopo il tradizionale photo-call, la serata si è spostata al prestigioso Palazzo Naiadi, all’interno dell’Hotel Anantara, dove si è svolto un raffinato welcome aperitif seguito da uno stand-up gala dinner riservato agli ospiti.

Ronn Moss e Valeria Marini

Un evento all’insegna del glamour e del networking

L’atmosfera elegante e la partecipazione di volti noti del cinema e dello spettacolo hanno reso il Roma Premiere uno degli eventi più esclusivi dell’anno. Tra i VIP presenti, spiccavano nomi come Ronn Moss e sua moglie Devin Vasquez, Valeria Marini, Daniel McVicar, Nathalie Caldonazzo, Massimiliano Varrese, Antonio Giulio Grande, Antonella Mosetti, Veronica Ursida, Alessia Fabiani, Veronica Liberati, Gianmarco Cro, Rossella Ambrosini ed Emilio Franchini.

La cena, rigorosamente su invito, è stata curata dagli chef stellati della Terrazza Seen, uno dei ristoranti più amati dalle star, regalando agli ospiti un’esperienza gastronomica indimenticabile. Il Roma Premiere si è distinto non solo per il suo glamour, ma anche per le opportunità di networking offerte ai presenti, creando un’importante piattaforma per promuovere il cinema italiano e il suo legame con l’imprenditoria.

Un impegno per il futuro del cinema italiano

Tiziano Cavaliere, uno degli organizzatori dell’evento, ha dichiarato: “Il ‘Roma Premiere’ ci auguriamo, negli anni, possa diventare uno degli appuntamenti più interessanti della settimana della Festa del Cinema di Roma, coniugando glamour e occasioni di networking per addetti ai lavori, valorizzando l’imprenditoria che investe nel cinema e tutte le nuove produzioni e i giovani artisti.” L’evento, infatti, mira a consolidarsi come un punto di riferimento durante la Festa del Cinema, valorizzando le nuove leve e le produzioni emergenti.

Partner d’eccellenza

A rendere possibile l’evento sono stati i partner ufficiali, che hanno contribuito con il loro supporto: Polello Gioielli, Adamantis, Caffè dei Mori, Clinica del Sorriso, CMP Abbigliamento e Migliorino Design. Questi brand hanno aggiunto un tocco di esclusività e raffinatezza all’iniziativa, riflettendo lo spirito di eccellenza che il Roma Premiere vuole rappresentare.

Con la sua prima edizione, il Roma Premiere ha già posto le basi per diventare un appuntamento imperdibile per l’industria cinematografica e l’imprenditoria italiana, aprendo nuove strade per la collaborazione e la crescita del cinema nazionale.