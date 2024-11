Sharon Stone e Matthew Broderick al TFF 2024: Premio “Stella della Mole” per le star del cinema internazionale

Il 42° Torino Film Festival si prepara a celebrare due leggende di Hollywood: Sharon Stone, diva indiscussa del grande schermo, e Matthew Broderick, uno degli attori più rappresentativi della sua generazione. Entrambi saranno presenti alla manifestazione per presentare due dei loro film più iconici e ricevere il prestigioso premio “Stella della Mole”, un riconoscimento cinematografico assegnato a figure di spicco del cinema internazionale.

Sharon Stone: tra atmosfere western e fascino letale

Con Sharon Stone, il pubblico del TFF sarà catapultato nelle intense atmosfere western di Pronti a morire, film diretto da Sam Raimi e co-prodotto dalla stessa attrice. Stone interpreta una pistolera affascinante e letale, affiancata da Gene Hackman e da due giovani talenti, Leonardo Di Caprio e Russell Crowe, che avrebbero poi lasciato un segno indelebile nella storia del cinema.

Matthew Broderick e il ricordo di Marlon Brando

Matthew Broderick arriverà a Torino accompagnato dalla moglie, l’attrice Sarah Jessica Parker, per raccontare al pubblico il suo rapporto con Marlon Brando durante le riprese di Il Boss e la Matricola. Il film, in cui Broderick recitava come giovane coprotagonista al fianco della leggenda Brando, sarà proiettato all’interno di una speciale retrospettiva dedicata al grande attore.

Torino Film Festival: un evento di portata internazionale

Il Torino Film Festival, realizzato dal Museo Nazionale del Cinema di Torino, si svolge con il sostegno del Ministero della Cultura – Direzione Generale Cinema e Audiovisivo, Regione Piemonte, Città di Torino, Fondazione Compagnia di San Paolo e Fondazione CRT. Un appuntamento che unisce celebrità e appassionati in una celebrazione del cinema di respiro internazionale.