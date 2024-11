“Metropolis – Urban Art Stories”: l’arte urbana italiana arriva su RaiPlay con Metis Di Meo

Da domani, mercoledì 6 novembre, arriva in esclusiva su RaiPlay “Metropolis – Urban Art Stories”, la nuova serie condotta da Metis Di Meo. La docuserie racconta l’Italia attraverso l’arte urbana, un linguaggio visivo capace di trasformare i muri delle città in spazi di espressione e riflessione. Otto puntate portano il pubblico in un viaggio tra Napoli, Roma, Torino e Milano, dove opere di street art, graffiti e installazioni diventano specchio dei cambiamenti storici, politici e culturali del nostro Paese.

Il potere dell’arte di strada

L’arte urbana, con la sua natura provocatoria, ironica e democratica, dà voce ai pensieri e ai sentimenti collettivi. Come spiega Maurizio Imbriale, direttore di Rai Contenuti Digitali e Transmediali: “Metropolis – Urban Art Stories si sfoglia come un romanzo per immagini che parla della contemporaneità, scritto sui muri di quattro città italiane in un linguaggio visivo che tanto piace ai giovani, ai quali ci rivolgiamo. Gli eventi sociali raccontati nel format uniscono passato e presente, svelando il nostro tempo e le sue peculiarità.”

Alla scoperta delle microstorie urbane

Ogni puntata esplora luoghi meno noti delle città italiane, immergendosi nell’universo della street art. “Da circa quindici anni coltivo la mia passione per la creatività urbana” racconta la conduttrice Metis Di Meo. “Ho scoperto che le microstorie nascoste nell’arte urbana raccontano di noi molto più di quanto possiamo immaginare.”

Una produzione dedicata alla cultura urbana

La serie, prodotta da Rai Contenuti Digitali e Transmediali, è diretta da Maurizio Di Cesare e scritta da Metis Di Meo insieme ad Alessandro Vitale. “Metropolis – Urban Art Stories” è un invito a esplorare l’arte che colora le nostre città, capace di risvegliare coscienze e generare nuovi sguardi sul presente.