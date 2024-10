ISAO, arriva il Seminario di Osteopatia e Chiropratica Equina e annuncia l’espansione in Europa

L’International School of Animal Osteopathy (ISAO) inaugura un’importante fase di crescita con il Seminario di Osteopatia e Chiropratica Equina, in programma dall’8 al 10 novembre 2024 presso l’agriturismo “La Camilla” a Concorezzo (MB). Il seminario sarà condotto dalla Dott.ssa Irina Kassianoff, medico veterinario e riconosciuta esperta in osteopatia e chiropratica equina.

Formazione d’eccellenza e collaborazione internazionale

Rivolto a professionisti del settore, il seminario offre 24 ore di formazione teorico-pratica, con focus su tecniche avanzate per il trattamento della sacroiliaca equina, biomeccanica funzionale e integrazione tra fisioterapia, osteopatia e chiropratica equina. “Con la partecipazione della Dott.ssa Kassianoff, diamo il via a un percorso di internazionalizzazione che punta a fare di ISAO un punto di riferimento in Europa,” dichiara Andrea Luppi, Osteopata D.O., Direttore Didattico e cofondatore di ISAO.

ISAO: crescita e leadership nell’osteopatia animale

Nata a Mantova nel 2020, ISAO si distingue come una delle principali scuole italiane di osteopatia animale, con un corpo docente internazionale e collaborazioni con scuole di osteopatia di alto livello in Europa, tra cui OCA (Inghilterra) e OsteCan (Spagna). La scuola offre un programma formativo completo per preparare professionisti specializzati nella cura osteopatica di animali domestici e da lavoro.

Progetti di espansione in Europa

ISAO punta a consolidarsi nel mercato europeo con l’apertura di nuove sedi in Germania, Svizzera, Irlanda e Spagna entro il 2025, rafforzando così la sua posizione di leader nella formazione osteopatica animale. Il percorso didattico della scuola integra teoria e pratica clinica, con particolare attenzione alle discipline scientifiche fondamentali per una preparazione all’avanguardia.

Per informazioni dettagliate sul seminario e le altre attività di ISAO, visita il sito ufficiale: www.istitutoisao.it