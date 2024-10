Pamela D’Amico incanta il red carpet della Festa del Cinema di Roma per il musical “The Opera! – Arie per un’eclissi”

Pamela D’Amico ha infiammato ieri sera il red carpet della 19° edizione della Festa del Cinema di Roma, sfilando con eleganza e carisma per la prima di The Opera! – Arie per un’eclissi, l’atteso musical firmato da Davide Livermore e Paolo Gep Cucco. L’artista, che nel film interpreta il doppio ruolo di attrice e cantante, ha attirato l’attenzione dei presenti e dei fotografi con la sua presenza magnetica, suscitando ammirazione e curiosità per la sua versatilità artistica.

Presentato nella sezione Special Screening, The Opera! – Arie per un’eclissi rappresenta una rilettura moderna e innovativa del mito di Orfeo e Euridice, arricchita da una spettacolare fusione di pop, moda e arti visive. La D’Amico, con la sua interpretazione intensa, contribuisce a rendere questa storia d’amore universale ancora più avvincente e attuale. Dolce&Gabbana, co-produttori dell’opera, hanno firmato gli straordinari costumi che arricchiscono ogni scena, conferendo un tocco di lusso e raffinatezza che sottolinea l’atmosfera onirica del musical.

Accanto a Pamela D’Amico, il cast di alto livello include Valentino Buzza, Mariam Battistelli, Vincent Cassel, Fanny Ardant, Caterina Murino, Erwin Schrott, Rossy De Palma, Angela Finocchiaro, Linda Gennari, Charlotte Gentile e Sergio Bernal. Diretto con maestria da Davide Livermore e Paolo Gep Cucco, The Opera! – Arie per un’eclissi è prodotto da Showlab con Rai Cinema, in collaborazione con Dolce&Gabbana e Digilife Movie.

Oltre al successo cinematografico, Pamela D’Amico continua il suo impegno nel mondo della radio con Pamela viaggia in Latin, la rubrica di Rai Isoradio dedicata alla cultura latinoamericana, in onda ogni domenica e lunedì a mezzanotte e mezza. Attraverso questo programma, Pamela esplora e racconta le sfaccettature, la musica e le tradizioni del mondo latino, offrendo agli ascoltatori uno sguardo autentico su una cultura a cui è particolarmente legata.