Vico Alleria approda al Teatro Augusteo con lo spettacolo “Buco”

Il collettivo comico Vico Alleria, fondato da Emanuel Ceruti e Peppe Ventura, sbarca nella splendida cornice del Teatro Augusteo di Napoli il 6 e 7 dicembre con il nuovo spettacolo “Buco”. Dopo il successo online, con milioni di click sui social, il gruppo comico arriva sul palco con un doppio appuntamento già imperdibile: la prima data è andata sold out in pochi giorni, e l’attesa per lo spettacolo è altissima.

Il sogno di un grande palco

“Salire su un palco così importante per noi è motivo di grande orgoglio e soddisfazione, un sogno che finalmente si realizza – dichiarano Emanuel Ceruti e Peppe Ventura. – Abbiamo sempre voluto parlare alle persone, far arrivare un messaggio è importante; poi in chiave comica è ancora meglio. Sapere di aver fatto sorridere qualcuno è un’emozione impagabile. Siamo grati per l’affetto che il pubblico ci sta regalando. La prima di Buco del 6 dicembre è andata letteralmente sold out in pochissimo tempo, e non possiamo che esserne entusiasti. Sul palco daremo il massimo per il nostro pubblico e, dopo queste due anteprime, non vediamo l’ora di proseguire il tour nel 2025 nelle principali città italiane.”

Una commedia brillante che sorprende e diverte

“Buco” è una commedia in due atti diretta da Ciro Ceruti, che racconta la storia di tre giovani fratelli costretti a risollevare l’azienda di famiglia, ereditata dopo un imprevisto che l’ha mandata in bancarotta. Tra debiti da colmare e compromessi inaspettati, i protagonisti si trovano coinvolti in situazioni assurde e divertenti, con colpi di scena che mantengono alto il ritmo e l’attenzione del pubblico.

Lo spettacolo si distingue per il suo umorismo graffiante e il tocco di follia che trasforma la quotidianità in momenti comici e irresistibili. Un elemento chiave della comicità di Vico Alleria è proprio la capacità di estremizzare situazioni comuni, rendendole riconoscibili e al tempo stesso esilaranti.

Vico Alleria: il collettivo che sta conquistando il pubblico

Il collettivo Vico Alleria è composto da quattro uomini e tre donne, che si distinguono per un approccio fresco e diretto, capace di coinvolgere un pubblico ampio e trasversale. Con la loro comicità affrontano temi quotidiani e sfide contemporanee, come le differenze generazionali, i paradossi del lavoro, e argomenti di attualità come il cambiamento climatico e la tecnologia.

Il gruppo nasce dal progetto editoriale di 2WATCH, un innovativo hub di entertainment che ha voluto riunire i talenti comici sotto un’unica insegna per offrire contenuti originali e freschi nel panorama della comedy.

Emanuel Ceruti e Peppe Ventura: due leader della comicità moderna

Capitanati da Emanuel Ceruti, attore e tiktoker con oltre 1 milione di follower complessivi, e Peppe Ventura, comico seguito da più di 400 mila follower, Vico Alleria è sinonimo di comicità contemporanea. Il loro stile, scanzonato e generazionale, riesce a catturare tanto i giovani della Generazione Z quanto i Millennials e il pubblico più adulto.

Biglietti disponibili online

I biglietti per il doppio appuntamento del 6 e 7 dicembre al Teatro Augusteo sono già disponibili in prevendita su Ticketone. Per acquistare i biglietti, visitare il seguente link: https://www.ticketone.it/event/vico-alleria-in-buco-teatro-augusteo-19152752/

Non perdete l’occasione di vivere una serata di puro divertimento con il collettivo comico del momento!