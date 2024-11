Gianluca Monaco porta in scena Pasticche: il racconto della fragilità umana al Teatro OFF/OFF

Lunedì 18 novembre, il cantautore e psicoterapeuta Gianluca Monaco presenterà al Teatro OFF/OFF di Roma il suo spettacolo teatrale Pasticche, ispirato al brano omonimo uscito quest’anno in occasione del centenario della nascita del Prof. Franco Basaglia, pioniere della riforma psichiatrica in Italia. Il videoclip del brano, presentato in anteprima alla recente Festa del Cinema di Roma, ha suscitato grande interesse, preannunciando la profondità e l’intensità dei temi che ora prendono vita anche sul palcoscenico.

Pasticche esplora il delicato confine tra psicologia, musica e ironia, affrontando il tema della salute mentale con una prospettiva autentica e umana.

La protagonista, Angela, interpretata dall’attrice Angela Tuccia, è una donna che porta i segni di un passato travagliato. Dopo un lungo peregrinare tra centri psichiatrici, viene assegnata a un reparto destinato alla chiusura per mancanza di fondi. In questo contesto, pazienti e dottori uniscono le forze per mantenere viva la comunità attraverso un evento musicale. Il concerto diventa l’ultima speranza per salvare un luogo di cura e accoglienza.

Con Pasticche, Gianluca Monaco intreccia la narrazione teatrale e la musica, coinvolgendo La Banda del Monaco in un’alternanza di riflessioni, sorrisi e speranza. Lo spettacolo offre una finestra sulla fragilità umana, raccontando una storia toccante che celebra l’importanza del sostegno reciproco e della libertà individuale, in linea con l’eredità di Basaglia.

Un appuntamento unico, dove teatro e musica si incontrano per sensibilizzare e riflettere su temi di grande attualità.