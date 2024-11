Caruso Tribute Prize: la quinta edizione su Rai Italia e disponibile su RaiPlay

La quinta edizione del Caruso Tribute Prize andrà in onda su Rai Italia, direttamente dalla Sala Conferenze dell’Istituto Italiano di Cultura di New York, e sarà disponibile su RaiPlay. Prodotto da Melos International e condotto dalla giornalista Barbara Politi, l’iniziativa celebra il leggendario tenore Enrico Caruso con una serata di gala che includerà anche un reportage esclusivo sul Columbus Day.

Un omaggio a Enrico Caruso nel 150° anniversario della nascita

Nato 150 anni fa, Enrico Caruso è ricordato per il suo viaggio dall’infanzia nella Napoli più povera al successo mondiale. La sua storia, segnata dal debutto al Metropolitan Opera di New York nel 1903, sarà raccontata in uno speciale che esplora il suo impatto come prima grande voce italiana ad affermarsi negli Stati Uniti, fino al ritorno a Napoli, dove scelse di concludere la sua vita.

Un premio per le eccellenze italiane nel mondo

Il Caruso Tribute Prize, ideato da Dante Mariti e scritto da Sacha Lunatici, Tommaso Martinelli e Luigi Miliucci, celebra le eccellenze italiane in vari settori: dalla lirica al sociale, dall’arte al Made in Italy. Il produttore Dante Mariti afferma: “Questo premio è un’importante occasione per assegnare riconoscimenti a chi rappresenta l’Italia nel mondo.” La regia della serata è affidata a Ornella Fado.

Personalità e ospiti premiati della quinta edizione

Quest’anno sono stati premiati personaggi illustri come:

• Gianni Russo, attore ne Il Padrino

• Fabio Armiliato, tenore di fama internazionale

• Prof. Fabio Finotti, Direttore dell’Istituto Italiano di Cultura di New York

• Vince Tempera, compositore e direttore d’orchestra

• Biagio Maimone, giornalista ed esperto di comunicazione

• Alessandro Lora, giovane tenore italiano

• Rosario Procino, imprenditore di successo a New York

• Shanté Williams, sovrintendente della Carolina Opera

• Desirée Wallis Busnelli, celebrity influencer culturale

• Zamfir Antoniu, sovrintendente dell’Opera Romana Craiova

• Prof. Avv. Angelo Maietta, promotore del Made in Italy

• Gianni Todini, direttore di Askanews

• So-Chung Shinn, filantropa e Managing Director del Metropolitan Opera

Un riconoscimento speciale è stato assegnato al pianista Joseph Lu per il brano Power of Love, dedicato al tema dell’autismo.

Un evento internazionale di rilievo

L’evento, patrocinato dalla Regione Campania e dai Comites di New York, ha visto la presenza di importanti istituzioni italiane e americane e di ospiti illustri della comunità newyorkese. Tra i partecipanti anche l’avvocato Michele Sarno, volto noto di Raiuno. La serata è stata arricchita da performance musicali, come il jazzista Marco Di Gennaro, la soprano Kristin Sampson, la violinista Giovanna Ferrara e la pianista Kathryn Oleander.

Programmazione e dettagli per l’estero

Il Caruso Tribute Prize sarà trasmesso l’8 novembre alle 22:15 a New York e Toronto, alle 19:15 a Los Angeles e alle 23:45 a Berlino; il 9 novembre alle 00:15 a Buenos Aires e San Paolo, alle 11:15 a Sydney, alle 08:15 a Pechino e Perth, alle 00:45 a Johannesburg e alle 22:45 a Lisbona e Londra.