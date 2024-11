Fondazione Veronesi: mercatino di Natale per sostenere la ricerca contro la leucemia infantile

Sabato 30 novembre e domenica 1 dicembre, dalle 10.00 alle 20.00, la Fondazione Veronesi organizza un mercatino di Natale presso l’Hotel Sina Bernini Bristol in Piazza Barberini 23, Roma. Un evento di beneficenza speciale, aperto al pubblico, che offre l’occasione di sostenere il PALM Research Project, dedicato alla ricerca e cura della leucemia mieloide acuta (LMA), una forma di tumore particolarmente aggressiva che colpisce i bambini.

Partecipare al mercatino di Natale non solo significa anticipare l’atmosfera natalizia con un’esperienza di shopping solidale, ma soprattutto contribuire attivamente a un progetto importante per la salute dei più piccoli. I fondi raccolti durante l’evento andranno a finanziare la ricerca scientifica, fornendo supporto ai ricercatori impegnati nello sviluppo di cure innovative per la LMA.

Un’occasione per fare del bene, in uno dei periodi più magici dell’anno.

Informazioni utili

• Date: sabato 30 novembre e domenica 1 dicembre

• Orari: 10.00 – 20.00

• Luogo: Hotel Sina Bernini Bristol, Piazza Barberini 23, Roma

• Contatti per informazioni: WhatsApp 338 9962633 – Antonella Susanna