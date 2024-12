“Indelebile” di Simone Valentini: proiezione speciale alla XXXIV edizione del Noir inFestival

Il prossimo 4 dicembre alle ore 19, presso la Cineteca Milano Arlecchino, il film Indelebile, opera prima del regista Simone Valentini, sarà presentato fuori concorso nell’ambito della XXXIV edizione del Noir inFestival.

Il lungometraggio, prodotto da Giovanni Amico per Twister Film, esplora temi come l’eredità morale, la colpa e l’innocenza attraverso lo sguardo di Veronica (Giulia Dragotto), una giovane che trascorre le vacanze natalizie in un piccolo paese siciliano. Quando una donna scompare, riaffiora il terrore legato a un famigerato assassino di dieci anni prima, portando Veronica a sospettare del proprio nonno (Fabrizio Ferracane). Indelebile intreccia tensione e introspezione, indagando i legami indissolubili della famiglia e il peso delle ombre del passato.

Il film, interamente girato in Sicilia, nelle zone di Castelbuono e delle Madonie, si avvale di un cast siciliano di grande spessore. Oltre a Ferracane e Dragotto, il cast include Miriam Dalmazio, Federica De Cola, Ester Vinci, Goffredo Maria Bruno e Armando Santoro. La sceneggiatura, firmata da Francesca Scanu, Laura Chiossone, Francesca Tassini e Luca Di Molfetta, è un viaggio emotivo che richiama l’atmosfera di classici come Non si sevizia un paperino e Io non ho paura.

«Indelebile è un’opera evocativa che alterna libertà e oppressione. La trasformazione di Veronica e il suo rapporto con il nonno mi hanno permesso di raccontare una storia autentica e lontana dagli stereotipi, con un cast che restituisce un realismo potente», ha dichiarato il regista Simone Valentini, già noto per la serie documentaria, Allevi in the Jungle, con protagonista Giovanni Allevi.

La proiezione del film sarà un’occasione unica per scoprire un’opera che riflette la complessità della provincia italiana e le dinamiche di una comunità chiusa, intrecciate a un dramma psicologico.

Prodotto con il supporto della Direzione Generale Cinema e Audiovisivo e del Piano Sviluppo e Coesione della Regione Siciliana, Indelebile è distribuito da Adler Entertainment, con vendite internazionali curate da Minerva Pictures e TVCO.