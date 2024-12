Massimiliano Gallo inaugura la mostra “Figli di una stella” al Complesso della Pietrasanta

Napoli ha accolto con entusiasmo l’inaugurazione della mostra fotografica “Figli di una stella”, evento che ha richiamato oltre 350 persone in Via dei Tribunali, nel cuore della città. Massimiliano Gallo, protagonista dell’iniziativa e regista del lungometraggio omonimo, ha presentato al pubblico un’anteprima visiva del suo progetto attraverso gli scatti di scena e di backstage realizzati dalla fotografa Anna Camerlingo.

L’esposizione, allestita nel suggestivo Complesso della Pietrasanta, rappresenta un’occasione unica per immergersi nel dietro le quinte di un’opera ancora top secret, ma già molto attesa. Durante il taglio del nastro, Gallo è stato affiancato dall’Assessore al Turismo e alle Attività Produttive Teresa Armato, dal Presidente del Complesso Raffaele Iovine e dai produttori di Panamafilm e Fan, tra cui Riccardo Brun, Francesco Siciliano, Paolo Rossetti, Rino Pinto e lo stesso Gallo. Numerosi attori del cast hanno partecipato all’evento, contribuendo a creare un’atmosfera calorosa e celebrativa.

L’Assessore Teresa Armato, la fotografa Anna Camerlingo, il presidente del Complesso della Pietrasanta Raffaele Iovine, i produttori Fan Rino Pino e Massimiliano Gallo anche regista del film, l’editore del catalogo Antonio Esposito Edizioni Mea

La mostra, aperta al pubblico fino al 30 gennaio e visitabile gratuitamente, è molto più di un semplice percorso artistico. Come spiegato dallo stesso Massimiliano Gallo, l’intero ricavato della vendita del catalogo, realizzato da Edizioni MEA, sarà destinato a finanziare un corso di fotografia per i giovani detenuti del carcere di Nisida. Sotto la guida di Anna Camerlingo, il progetto offrirà ai ragazzi un’opportunità concreta di crescita personale e professionale, attraverso l’utilizzo di macchine fotografiche professionali acquistate grazie al sostegno del pubblico.

«Questa mostra nasce con l’intento di aprire nuovi orizzonti per i giovani detenuti, permettendo loro di esprimersi attraverso l’arte fotografica», ha dichiarato Massimiliano Gallo durante la conferenza stampa. «Grazie alla sensibilità di Anna Camerlingo, vogliamo regalare loro una prospettiva diversa, che possa trasformarsi in una vera occasione di riscatto.»

La fotografa Anna Camerlingo, che ha curato l’intera esposizione, ha sottolineato l’importanza del progetto, spiegando come i suoi scatti abbiano cercato di catturare l’essenza del film e il clima di grande professionalità e collaborazione che ha caratterizzato il set. «La mostra e il catalogo sono un invito a immergersi nell’arte e a scoprire i dettagli e le emozioni che animano la prima regia di Massimiliano Gallo. È un onore aver raccontato questa storia attraverso il mio obiettivo», ha aggiunto.

L’iniziativa è stata resa possibile anche grazie al sostegno di aziende napoletane di rilievo, come L’Antica Pizzeria Da Michele in the World, i cui amministratori, Alessandro Condurro e Francesco De Luca, hanno dichiarato: «Per noi è un dovere morale sostenere progetti che valorizzano il territorio. Napoli è una città straordinaria, e il nostro obiettivo è contribuire a diffondere la sua bellezza e la sua cultura in tutto il mondo.»

Realizzata in collaborazione con Fan, Panamafilm, Gabbianella Events e il Comune di Napoli, la mostra “Figli di una stella” non è solo un tributo alla creatività e al talento, ma anche un potente strumento di inclusione sociale. Un evento che celebra il connubio tra arte, cinema e impegno civico, confermando Napoli come epicentro di iniziative culturali dal forte valore simbolico.

L’esposizione sarà visitabile fino al 30 gennaio 2025, offrendo a tutti l’opportunità di partecipare a un progetto che unisce solidarietà e bellezza artistica, in pieno spirito partenopeo.