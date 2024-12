“Puppy Queens”: un red carpet per l’adozione consapevole

Un evento unico sta per arrivare ad Ariccia, dove il glamour incontra la solidarietà per celebrare la bellezza di dare una seconda possibilità. “Puppy Queens”, in programma il prossimo 21 dicembre 2024 presso l’Agriturismo Il Borgo, trasforma i rifugi in passerelle, con protagonisti i cani in cerca di una nuova casa.

Un’idea che unisce eleganza e amore

Nato da un’idea di Stefano Pegorari e Stefania Beninato, e realizzato insieme a Stefania Bressan e Luciano Albani, questo format speciale propone un’esperienza emozionante, dove i cani sfilano accanto a modelle professioniste, fondendo sensibilità ed estetica. La conduzione dell’evento sarà affidata a Maurizio Martinelli e Stefania Beninato, con gli intermezzi comici di Mario Zamma per regalare momenti di leggerezza e divertimento.

Un messaggio di adozione consapevole

“Puppy Queens” non è solo una sfilata, ma un’opportunità per far conoscere storie di amicizia e speranza. Al corner adozioni, i visitatori potranno incontrare i cagnolini ospiti del rifugio Amore Randagio di Anita De Cesaris e scoprire come diventare parte della loro rinascita.

Accanto a questa iniziativa, gli stand informativi delle associazioni coinvolte offriranno spunti e progetti per il benessere animale, la sostenibilità ambientale e la solidarietà sociale. Tra queste, spiccano le collaborazioni con ACSI, SICS e Puppy Cloud, oltre al contributo di realtà come Babas’ Zoo, che celebra il legame tra arte e amore per gli animali.

Una serata che fa bene al cuore

La sfilata non sarà l’unico momento magico della giornata. A concludere l’evento, una cena sociale esclusiva porterà ospiti, organizzatori e sostenitori a condividere