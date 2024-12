Urla il mio nome, fuori il videoclip del nuovo singolo di Giuseppe Di Monte

A distanza di pochi mesi dall’uscita del suo ultimo lavoro “Un ricordo in più”, Giuseppe Di Monte continua il suo percorso musicale con un nuovo brano scritto di suo pugno, intitolato “Urla il mio nome”, che farà parte del suo secondo album in studio, in fase di registrazione. Il singolo è accompagnato da un videoclip ufficiale, diretto dallo stesso cantautore, disponibile su YouTube dallo scorso 13 dicembre.

“Urla il mio nome” è un singolo che colpisce dritto al cuore e che riesce a far riflettere sulla fragilità della vita e sull’importanza di apprezzare ogni istante con le persone che si amano. La perdita di un coniuge, specialmente quando è improvvisa e inaspettata, lascia in chi rimane quel senso di smarrimento e di buio pesto che spesso è difficile da elaborare, soprattutto quando quella che chiamiamo, “l’altra metà della mela”, oltre a essere l’amore più grande della propria vita, è anche un punto di riferimento, di forza e di ispirazione. Il brano in sè racconta l’amore perduto che ha toccato da vicino lo stesso cantautore.

“Ho scritto questo brano per mia nonna Concetta, una donna forte e di altri tempi, innamorata del suo uomo, mio nonno Giuseppe, in modo viscerale. Un amore vero, di quelli che si leggono nelle favole, ma con un finale diverso, o meglio, con un finale che ahimè, purtroppo, caratterizza tutti noi esseri viventi. La perdita del proprio compagno/a” dichiara Di Monte.

“Urla il mio nome” è il grido disperato di chi non si arrende alla “fine” (che fine non sarà mai) di un amore strappato alla vita. Quella disperata ricerca di ritrovare nella propria routine e nelle gesta di chi ci circonda, frammenti, parole o espressioni di chi ci ha lasciato. E quel desiderio profondo, come dice il testo della canzone, di rincontrarsi nei luoghi più nascosti della mente, dove tutto è possibile… nei propri sogni.

Gli arrangiamenti della canzone sono a cura di Paolo Repetto, polistrumentista con cui Giuseppe Di Monte ha realizzato il suo primo album in studio intitolato “Tira su il volume”.

Guarda “Urla il mio nome”: