“Ogni Giorno è Natale”: su Rai2 con Anna Falchi per riscoprire la magia delle feste

Il Natale come esperienza magica

Per milioni di persone, il Natale rappresenta l’occasione per tornare bambini e riscoprire tradizioni e valori unici. Con questo spirito, Rai2 presenta Ogni Giorno è Natale, il programma condotto da Anna Falchi, in onda lunedì 23 dicembre alle 14.40.

Un viaggio tra tradizioni e magia

Ambientato nel suggestivo Regno di Babbo Natale a Vetralla, il programma offre un viaggio emozionante nel cuore delle festività, esplorando le abitudini natalizie che rendono questo periodo magico e speciale. Come dice il motto del Regno: “Qui lasci il presente! Da qui inizia il magico cammino per vedere il mondo con gli occhi di un bambino”.

Ospiti e sorprese nella Christmas Room

Anna Falchi accoglierà nella Christmas Room otto ospiti d’eccezione, pronti a condividere ricordi, tradizioni e curiosità: Carmen Russo, attrice e showgirl; Andrea Roncato, attore; Nathalie Caldonazzo, attrice e conduttrice; Giorgio Onorato Aquilani, fondatore del Regno di Babbo Natale; Andrea Foriglio, osteopata ed esperto di benessere; Veronica Ursida, conduttrice e influencer; Melanie Francesca, scrittrice; Mirko Mascioli, regista, attore e giornalista. Con loro, il mago Gabriele Gentile regalerà momenti di straordinaria magia.

Il Natale attraverso i servizi speciali

Il programma proporrà servizi dedicati alle tante declinazioni del Natale: dalle luminarie ai presepi, dalle vacanze ai parchi tematici, passando per le ricette della tradizione, i regali e i cinepanettoni.

Un branded content firmato Bug Produzioni

Ogni Giorno è Natale è prodotto da Bug Produzioni e offre un’esperienza televisiva unica, capace di riportare al centro il vero spirito natalizio.

Non perdete l’appuntamento: Ogni Giorno è Natale, lunedì 23 dicembre alle 14.40 su Rai2.