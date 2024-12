”Jay”, fuori il videoclip: il regalo di Natale di Francesca Alotta

Giovedì 19 dicembre 2024 segna un nuovo capitolo nel viaggio artistico di Francesca Alotta con l’uscita del videoclip di Jay (https://youtu.be/g21ycfy-xQ8), il singolo tratto dall’album Diversa. Dopo mesi di successo e apprezzamenti per un progetto musicale che si distingue per autenticità e profondità, l’artista torna a emozionare con un brano toccante e carico di significato.

“Nel periodo in cui io avevo il cancro e c’era il Covid, ho conosciuto telefonicamente, tramite un’amica comune, una persona che purtroppo condivideva il mio stesso problema, ma al quarto stadio” dichiara Alotta, aggiungendo: “Ci siamo dati forza a vicenda. Io lo seguivo e gli facevo compagnia per ore, anche solo per alleviare il suo dolore. È stato un amore intenso, ma platonico, una pagina mai scritta, come pagine di un libro in bianco, ma che esistono in un angolo remoto del cuore. Quando lui se n’è andato, ho sentito il bisogno di dedicargli questa canzone. Ora non soffre più, è in un’altra dimensione, e io credo profondamente che l’anima rimanga sempre. Per me è un angelo custode, insieme a mio padre e a Mia Martini. Sono loro a guidarmi e a starmi vicino. Questa è Jay.”

L’album Diversa, pubblicato qualche mese fa, è un mosaico musicale di emozioni che riflette la vita e il percorso personale di Francesca Alotta. Un progetto autobiografico che comprende otto tracce inedite e nuove versioni di due storici brani della sua carriera, Un anno di noi e Sentimenti, entrambi prodotti dal leggendario Giancarlo Bigazzi. Tra i brani inediti, ben sette su otto sono stati scritti interamente da Francesca Alotta, sia nei testi che nelle melodie, dimostrando la sua capacità di trasformare esperienze di vita in musica con una voce unica e autentica.

Il videoclip di Jay, girato con una regia raffinata e suggestiva, promette di amplificare il messaggio del brano, trasportando lo spettatore in un viaggio visivo intimo e onirico. La profondità del testo e l’intensità della performance di Francesca si intrecciano con immagini poetiche che raccontano di dolori superati e di amore che continua a vivere, anche oltre le catene del tempo.

Oltre al video, sarà disponibile un vinile in edizione limitata dell’album Diversa, acquistabile sul sito ufficiale dell’artista (www.francescaalottaofficial.it) nella sezione shop.

Questo videoclip, che Francesca Alotta ha voluto come un vero regalo di Natale per i suoi fan, rappresenta anche l’inizio di un nuovo capitolo. Il 2025 si preannuncia come un anno di svolta artistica per l’artista, con l’arrivo di un nuovo videoclip e l’uscita del suo romanzo autobiografico, che segneranno un altro tassello nel suo percorso personale e professionale.

Con la produzione musicale di Max Marcolini, già collaboratore di Zucchero Fornaciari, e la partecipazione di artisti del calibro di Giovanni Sollima e Alfio Antico, Jay e tutto l’album Diversa confermano la capacità di Francesca Alotta di raccontare storie universali con una sensibilità unica e un talento senza tempo.

Il videoclip è disponibile da oggi, giovedì 19 dicembre, su tutte le piattaforme ufficiali dell’artista.

Guarda “Jay”: