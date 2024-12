Rai 2: “Storie di donne al bivio” e “Love Game” per una serata speciale

Venerdì 27 dicembre, Rai 2 propone una serata all’insegna dell’amore, delle grandi passioni, dei sentimenti e delle emozioni. Si inizia con l’appuntamento in prima serata di Storie di donne al bivio, il salotto al femminile più elegante della TV italiana, condotto da uno dei volti più amati del piccolo schermo e del giornalismo: Monica Setta. A seguire, Love Game, il gioco dell’amore – Christmas Edition, un’esplosiva combinazione tra dating e gaming in salsa natalizia, guidata da Alice Brivio, Claudio Guerrini e Reyson Grumelli.

STORIE DI DONNE AL BIVIO

Storie di donne al bivio, il programma di Monica Setta, torna con due appuntamenti speciali durante le festività: venerdì 27 dicembre e venerdì 3 gennaio, alle 21:00 su Rai 2.

La puntata del 27 dicembre vedrà come ospiti Loredana Lecciso, Claudia Gerini, Anna Falchi, Eleonora Abbagnato, Lory Del Santo, Maria Grazia Cucinotta e Natasha Stefanenko.

Il programma ha già ottenuto ottimi risultati in termini di ascolti, sia in seconda serata che nel pomeriggio del sabato. Anche l’esperimento in prima serata, proposto durante l’estate, si è rivelato un successo.

Storie di donne al bivio è un programma di Monica Setta e Simone Di Carlo, con la regia di Giacomo Necci.

LOVE GAME, IL GIOCO DELL’AMORE – CHRISTMAS EDITION

Dopo il successo delle quattro puntate estive, la casa di Love Game si veste a festa per celebrare il Natale con due appuntamenti imperdibili: venerdì 27 dicembre e venerdì 3 gennaio, in seconda serata (intorno a mezzanotte) su Rai 2.

In queste due puntate speciali del dating/game-show, sei concorrenti si sfideranno tra flirt, strategie e affinità per aggiudicarsi il premio finale. Ma c’è un colpo di scena: tra loro si nasconde una coppia segreta! Se i single riusciranno a riconoscersi e scegliersi reciprocamente, vinceranno un fantastico viaggio. Ma se la coppia in incognito riuscirà a ingannare tutti, sarà lei a trionfare.

Alla conduzione di Love Game, il gioco dell’amore – Christmas Edition ci saranno Alice Brivio, Claudio Guerrini e Reyson Grumelli. A rendere ancora più dolce la sfida, le creazioni natalizie del pastry chef partenopeo Ciro Di Sarno.

Il format è ideato da Tommaso Martinelli, Luigi Miliucci e Sacha Lunatici, scritto con Rossella Liguori e Roberto De Santis. La regia è di Ciro Tomaiuoli.