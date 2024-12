Rai2, venerdì sera da incorniciare grazie a Monica Setta e a seguire “Love Game”

Venerdì da incorniciare, in primetime, per Rai2. In seguito agli ottimi risultati ottenuti la scorsa estate dall’esperimento in prima serata, dopo i frequenti record d’ascolti registrati nel week-end e in seconda serata, il programma “Storie di donne al bivio” ideato e condotto da Monica Setta, venerdì scorso, ancora una volta, è riuscito nella complicata missione di far risalire gli ascolti della seconda rete della TV di Stato. La Setta, infatti, è riuscita a portare la rete dal 2,5% fino all’8,5% di share, calamitando l’interesse di circa 800mila telespettatori che hanno seguito “Storie di donne al bivio” per quasi quattro ore.

Un record a tutti gli effetti ma anche l’ennesima conferma della bravura della padrona di casa e della potenza del format, che ha rappresentato, inoltre, un eccellente traino per “Love Game, il gioco dell’amore – Christmas Edition”. La prima delle due puntate speciali natalizie del dating-show condotto da Alice Brivio, Claudio Guerrini e Reyson Grumelli, nonostante la tarda ora, è riuscita a siglare un soddisfacente 4.9% di share e conquistare l’attenzione di ben 249mila telespettatori.

Intanto, cresce l’attesa per il secondo appuntamento che si terrà venerdì 3 gennaio, in prima serata, con una nuova puntata del programma campione d’ascolti di Monica Setta “Storie di donne al bivio” e a seguire con il dating-show rivelazione “Love Game”.