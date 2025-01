“Quel maledetto nemico chiamato Calvizie”: il libro di Fabrizio Labanti che affronta la battaglia contro la perdita dei capelli

Un’esordio letterario rivoluzionario

“Quel maledetto nemico chiamato Calvizie” segna l’esordio letterario di Fabrizio Labanti, inventore del rivoluzionario patchcutaneo®, uno strumento beauty che ha cambiato la vita di milioni di persone. Il libro, edito da Autoritas Editore, è impreziosito dalla prefazione di Francesco Facchinetti, poliedrico artista e storico testimonial della Benesserecapelli® di Labanti.

Diviso in dieci capitoli, il volume non è solo una guida, ma un invito a guardarsi con occhi nuovi. Fabrizio Labanti propone un percorso di consapevolezza e rinascita, trasformando la lotta contro la calvizie in un’esperienza di forza interiore.

Una dichiarazione di empatia e speranza

“Questo libro è una parte di me. È il frutto di anni di riflessioni, esperienze e confronti con chi vive quotidianamente la battaglia contro alopecia, calvizie e tricobullismo®. Non è solo una guida, ma una mano tesa, un messaggio di speranza” – ha dichiarato Labanti. L’autore ha inoltre ringraziato il team di Autoritas Editore e Francesco Facchinetti, il cui contributo personale arricchisce il volume di sensibilità e autenticità. “Non mollare, non arrenderti: questo libro è un viaggio di resilienza e rinascita che dono a chiunque ne abbia bisogno” ha aggiunto Labanti.

Un approccio innovativo e pratico

“Quel maledetto nemico chiamato Calvizie” non si limita a descrivere il problema della perdita dei capelli, ma offre soluzioni concrete e approfondite. Attraverso testimonianze reali, analisi dettagliate e strumenti pratici, il libro mira a:

• Smontare i pregiudizi legati alla calvizie.

• Fornire strategie empatiche per il recupero dell’autostima.

• Dimostrare che la calvizie non deve mai definire l’identità di una persona.

L’approccio di Labanti è lontano dalle consolazioni superficiali, puntando a riscoprire il valore personale oltre l’aspetto esteriore.

Un invito alla resilienza e alla consapevolezza

Con questo libro, Fabrizio Labanti si rivolge a chiunque stia affrontando questa sfida, offrendo non solo soluzioni, ma un vero e proprio messaggio di solidarietà. Un’opera che promette di accompagnare il lettore in un viaggio di trasformazione personale, dimostrando che con gli strumenti giusti è possibile vincere anche il nemico più difficile.

“Quel maledetto nemico chiamato Calvizie” è disponibile nelle migliori librerie e piattaforme digitali. Un libro che parla al cuore, ma anche alla testa: quella di chi vuole cambiare la propria vita, un passo alla volta.