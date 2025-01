Mavi inaugura un nuovo capitolo artistico con “Aropp e te”

La voce intensa di Mavi torna protagonista con “Aropp e te”, il nuovo singolo che segna l’inizio di un percorso artistico maturo e consapevole. Scritto da Antonio Brugnano, con la produzione di Max D’Ambra, il brano si avvale della composizione musicale di Gianluca Brugnano e delle chitarre di Daniele Palladino. Disponibile su tutte le piattaforme digitali, il singolo è accompagnato da un video curato nella direzione di produzione da Vincenzo Fasciato, già visibile su YouTube.

Con “Aropp e te”, Mavi esplora il tema di un amore finito, ma intriso di un’intensità irripetibile. «È un brano struggente – racconta l’artista – che parla di una persona consapevole di non poter mai amare con la stessa forza e dedizione. Attraverso queste storie, riesco a esprimere emozioni che, per ora, non mi sento pronta a raccontare in prima persona. Sono un’interprete, non ancora una cantautrice, ma questa è la mia forza: dare vita alle storie degli altri».

Il progetto musicale di Mavi non si ferma qui. Il singolo è solo il primo passo verso l’album “Napoletana”, una raccolta che celebra la lingua e la tradizione partenopea con autori di generazioni diverse. Nei prossimi mesi, l’artista presenterà “Sulo ’na pazzia”, scritto da Alfredo Venosa e arrangiato da Adriano Pennino, e “Nun me firo ’e sta”, firmato da LDA.

Dopo anni trascorsi a conquistare il pubblico con cover e collaborazioni di successo – tra cui l’interpretazione del ritornello di “Emirates” di Geolier, eseguita davanti a migliaia di fan allo Stadio Diego Armando Maradona – Mavi è pronta a proporre una musica sempre più personale. «Le cover sono state la mia comfort zone, ma oggi scelgo con più consapevolezza cosa cantare. La lingua napoletana resta il filo conduttore del mio percorso: un patrimonio unico che rende ogni parola ancora più evocativa e potente».

Con questo nuovo inizio, Mavi si conferma una delle voci più promettenti della scena musicale napoletana, capace di unire tradizione e modernità in un racconto musicale autentico e appassionato.

Guarda il video: