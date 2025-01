Emanuel Ceruti presenta il suo libro “Resta cu’ me” a Napoli

Appuntamento imperdibile per i fan di Emanuel Ceruti: lunedì 20 gennaio, alle ore 18:00, presso il Mondadori Bookstore di Napoli in Galleria Umberto I, il giovane fenomeno comico del web incontra il pubblico per presentare il suo nuovo libro, Resta cu’ me, edito da Cairo. Un’opera che esplora con spontaneità le emozioni e i sentimenti legati alle molteplici declinazioni dell’amore.

Un artista tra web, teatro e televisione

Emanuel Ceruti è uno degli artisti più amati e seguiti del momento. Creator, attore di teatro, autore e TikToker, fa parte del roster di 2WATCH e racconta in chiave ironica la quotidianità delle nuove generazioni. Il suo esordio televisivo risale al 2018, con la partecipazione al celebre programma Made in Sud su Rai 2, un percorso che ha proseguito con successo anche nelle edizioni successive. Parallelamente, si dedica al teatro, firmando commedie come Scheletri nell’armadio e Doppia spunta blu, fino al debutto al Teatro Augusteo con Buco.

Un libro sull’amore universale

In Resta cu’ me, Emanuel Ceruti invita i lettori a riflettere sulle diverse sfumature dell’amore, inteso nella sua forma più universale. “A molti di noi è capitato almeno una volta nella vita di lottare per amore, anche temendo la fine di una relazione – racconta l’autore. – Ho voluto creare un tributo a quell’amore con la A maiuscola, che ci fa sentire piccoli e giganti allo stesso tempo. Questo libro è un invito a vivere e condividere le emozioni autentiche senza paura”.

Un percorso di crescita personale e artistica

Con Resta cu’ me, Emanuel intraprende un nuovo viaggio artistico e personale, mostrando per la prima volta la sua essenza più vera e fragile. Attraverso storie e intrecci amorosi, l’autore esplora le fasi di una relazione: dall’amore spensierato a quello malinconico, fino alle incertezze del futuro. Il fil rouge è sempre l’amore, in tutte le sue forme, anche verso se stessi.

Una voce autentica della sua generazione

Emanuel Ceruti si distingue per la capacità di raccontare con disarmante sincerità la realtà delle piccole cose. Il suo mondo è intriso di verità e malinconica ironia, un connubio che lo rende uno degli artisti più versatili e amati del panorama contemporaneo. Non perdete l’occasione di incontrarlo e di scoprire il suo libro, Resta cu’ me, un’opera che saprà emozionare e far riflettere.