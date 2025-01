Valeria Altobelli e le Muse del mondo: un concerto straordinario per celebrare il potere delle donne

Una serata indimenticabile in cui donne straordinarie si riuniscono da tutto il mondo sul palco del Manatee Performing Arts Center (Florida, USA) per il Women Aid Concert, un evento che celebra il potere delle donne nella musica e la forza trasformatrice dell’arte.

Questo concerto unico riunisce artiste dai cinque continenti, guidate da Valeria Altobelli, cantante, compositrice e attivista per i diritti delle donne. Tra loro, la bassista australiana Emma Henderson, la pianista ucraina Anna Demis, la batterista asiatica Jamie Scoles, la chitarrista africana Nessa Dove e la chitarrista americana Jimena Fosado, che rappresentano in musica i cinque continenti emersi. Il concept, ideato dalla stessa Valeria Altobelli, è stato presentato per la prima volta a settembre nel Parco Archeologico di Paestum, in un concerto straordinario che ha visto esibirsi dieci musiciste internazionali provenienti da altrettante nazioni.

Queste straordinarie artiste si esibiranno insieme alle talentuose donne della The Pops Orchestra di Bradenton-Sarasota, sotto la magistrale direzione della direttrice d’orchestra Robyn Bell.

Pochissime sono ancora le strumentiste, le compositrici e le direttrici d’orchestra nel panorama musicale. Con questo tour, che dall’Italia ha già toccato l’America, l’obiettivo è sensibilizzare il pubblico, grazie ad artiste di fama mondiale, sul tema della forza unificante delle donne e del potere di trasformazione attraverso l’arte.

Il Concerto delle Muse è più di una performance: è una celebrazione della forza, della resilienza e della capacità delle donne di plasmare il mondo attraverso la loro arte. La musica straordinaria e il potente messaggio di empowerment ispireranno il pubblico, generando, attraverso un repertorio che richiama tutte le grandi band della storia del rock (tradizionalmente “maschili”), una profonda riflessione sulla necessità di azione nel panorama artistico-culturale, dove il tema femminile è ancora sotto-rappresentato nei mestieri della musica e delle arti in generale.