Un viaggio tra emozioni e resilienza: ecco il quinto album di inediti del cantautore italiano pluripremiato all’estero

Dopo cinque anni di silenzio discografico, Osvaldo Supino torna con un nuovo progetto musicale: Fine Thanks. L’album, in uscita il 14 marzo su tutte le piattaforme digitali e in formati fisici da collezione, alterna tracce in inglese e spagnolo ed è il seguito di Sparks/Luces, che aveva consolidato la sua carriera internazionale.

“Sono stati anni pieni di esperienze molto impattanti, non solo nella mia musica, ma anche nella mia vita privata, ed è proprio da qui che è nata l’esigenza di scrivere un nuovo album. Questo disco arriva nel momento in cui avevo la necessità di condividere con gli altri ciò che è stato, ciò che mi ha cambiato e ciò che sono adesso”, dichiara Osvaldo. “Racconta di grandi perdite, ma anche di ciò che ho scoperto e ritrovato.”

Un concept album tra intimità e universalità

Fine Thanks si distingue come un concept album che combina sonorità pop moderne a testi profondamente intimi, affrontando tematiche universali come la perdita, la resilienza e la ricerca della propria identità. Ogni traccia è un tassello di un viaggio emotivo che, pur partendo da esperienze personali, mira a creare un legame empatico con l’ascoltatore.

Osvaldo ha dichiarato che il progetto è stato realizzato in collaborazione con un team internazionale di produttori e autori, tra cui spiccano nomi già noti per aver lavorato con artisti del calibro di Dua Lipa e Sam Smith. Questo mix di professionalità ha permesso di dar vita a un album capace di mescolare sonorità elettroniche, ballate struggenti e ritmi latini.

Il messaggio dietro l’album

Osvaldo spiega che il progetto Fine Thanks nasce dalla necessità di affrontare i silenzi e le risposte automatiche che spesso diamo a noi stessi e agli altri. “Viviamo in un’epoca in cui siamo abituati a nascondere ciò che proviamo davvero, a rispondere ‘tutto bene’ anche quando non lo è. Con questo album voglio invitare le persone ad andare oltre, a prendersi il tempo di ascoltare le proprie emozioni e quelle degli altri.”

Il progetto si propone anche come una celebrazione della diversità e dell’accettazione. “C’è una bellezza unica nell’essere autentici, nel mostrarsi vulnerabili. Questo disco è una dichiarazione d’amore verso l’individualità.”

Un artista simbolo di indipendenza

La carriera di Osvaldo Supino è un esempio di successo indipendente e perseveranza. In un settore spesso dominato da etichette major, l’artista pugliese ha dimostrato che il talento e la determinazione possono superare ogni ostacolo, conquistando il pubblico di tutto il mondo.

I numerosi riconoscimenti internazionali e le collaborazioni prestigiose lo hanno reso un ambasciatore della musica italiana all’estero. E con Fine Thanks, Osvaldo conferma ancora una volta la sua capacità di rinnovarsi e di parlare un linguaggio musicale universale.

Un appuntamento da non perdere

Il 14 marzo segnerà l’inizio di una nuova fase per Osvaldo Supino e per tutti i suoi fan, che potranno scoprire un album ricco di emozioni, introspezione e messaggi universali.