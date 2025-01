“Benvenuta, Siora Maschera!”: il documentario sul Carnevale di Venezia sbarca su Prime Video

Dopo il successo alla Mostra del Cinema di Venezia, “Benvenuta, Siora Maschera!” approda su Prime Video, pronto a conquistare un pubblico ancora più ampio. Questo straordinario documentario, prodotto da Aurumovie di Alessandra Scardellato e diretto da Luca Molteni, è ora disponibile per tutti gli abbonati della celebre piattaforma di streaming.

Il documentario racconta, per la prima volta, le origini e l’evoluzione del Carnevale di Venezia, dall’epoca della sua nascita fino ai giorni nostri. Attraverso un viaggio suggestivo nel tempo, si esplorano le maschere storiche, l’età dell’oro, la rinascita moderna e lo spirito che anima ancora oggi la popolazione veneziana. Il racconto è arricchito dalla presenza di illustri ospiti, protagonisti della storia e della contemporaneità del Carnevale.

«Volevamo andare a fondo e raccontare come è nato davvero il nostro carnevale più famoso – spiega Alessandra Scardellato, produttrice del documentario – ma c’è di più: abbiamo voluto offrire uno spaccato di come viveva la popolazione veneziana nel periodo in cui questa tradizione ha preso vita. Un modo per dare spunti e informazioni inedite su questo territorio, ancora poco conosciuto sotto certi aspetti».

Il progetto di Aurumovie ha già ottenuto un importante riconoscimento: nel settembre 2023, proprio alla Mostra del Cinema di Venezia, “Benvenuta, Siora Maschera!” è stato insignito del Premio Cinema e Industria. Alessandra Scardellato, insieme al figlio e socio Mattia Pantaleoni, ha ritirato il premio tra gli applausi di critici e stelle del grande schermo.

«Ricevere questo premio è stata una delle emozioni più incredibili mai vissute – aggiunge Scardellato – un riconoscimento che ha gratificato l’impegno e la passione che abbiamo dedicato a questa produzione».

Ora, grazie a Prime Video, il documentario accende i riflettori su una delle tradizioni più affascinanti ed eleganti d’Italia: il Carnevale di Venezia. Un appuntamento imperdibile per scoprire la storia, il fascino e lo spirito di una delle ricorrenze italiane più iconiche.

Guarda “Benvenuta, Siora Maschera!”: https://www.primevideo.com/-/it/detail/Benvenuta-siora-maschera/0MVIC1V5OF4Z0NONL05EB8Y5NX.