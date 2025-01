FINE DINING. Cucina di Gran Classe: il nuovo viaggio tra lusso, alta cucina e ospitalità italiana debutta su Rai Italia

Un viaggio tra lusso, alta cucina e il fascino senza tempo dell’Italia. Dal primo febbraio, su Rai Italia, debutta FINE DINING. Cucina di Gran Classe, il nuovo format televisivo dedicato al mondo del food & travel, ideato e diretto da Tiziana Murabito. Un’esperienza esclusiva per scoprire l’Italia attraverso la raffinatezza della sua ospitalità e la creatività dei migliori chef.

Il programma – 10 puntate più 5 speciali – andrà in onda in diverse fasce orarie per coprire i principali fusi orari internazionali:

NEW YORK/TORONTO – 1° febbraio, ore 12

LOS ANGELES – 1° febbraio, ore 9

BUENOS AIRES/SAN PAOLO – 1° febbraio, ore 14

SYDNEY – 1° febbraio, ore 16

PECHINO/PERTH – 1° febbraio, ore 13

JOHANNESBURG – 2 febbraio, ore 13.15

BERLINO – 2 febbraio, ore 12.15

LISBONA/LONDRA – 2 febbraio, ore 11.15

A partire dal giorno successivo alla messa in onda, le puntate saranno disponibili anche su RaiPlay.

FINE DINING. Cucina di Gran Classe non è un talent né una gara, ma un viaggio emozionale e coinvolgente tra hotel di lusso, cucina gourmet e grandi protagonisti dell’alta ristorazione italiana. Con uno stile raffinato e rilassante, il programma guida gli spettatori alla scoperta di esperienze enogastronomiche uniche, immergendoli in atmosfere eleganti e autentiche.

“Ho voluto rappresentare ciò che amo: il relaxing mood, lo slow food e il fine living. Ancora oggi, l’ospitalità italiana è riconosciuta come una delle migliori al mondo e il nostro vero plus è proprio l’accoglienza. Il cibo è piacere, scoperta e cultura, e non sempre tutto è replicabile a casa. Bisogna anche sognare e invogliare le persone a prendere un volo per Roma, per realizzare quel viaggio in Italia che hanno sempre desiderato” dichiara Tiziana Murabito, ideatrice e regista del programma.

Il primo ciclo di episodi intitolato All Roads Lead to Rome, si sviluppa tra boutique hotel, rooftop con viste mozzafiato e accademie di alta cucina, con l’obiettivo di raccontare l’Italia più autentica attraverso i suoi piatti d’autore.

A condurre il format il giornalista Luca Sessa, con la partecipazione dell’attore Simone Gallo, che porterà un tocco di ironia nelle puntate attraverso sketch comici pensati per valorizzare il talento di giovani pastry chef.

Tra gli ospiti di spicco, Daniele Lippi, Head Executive Chef e due stelle Michelin, insieme a grandi protagonisti della scena gastronomica italiana, tra cui Andy Luotto, Pietro di Noto, Gigi Miseferi, Andrea Golino, Fabio Ferrara, Tommaso Caporale, Matteo Cavoli, Andrea Cingottini e Fabio Bracciotti. Un viaggio che spazierà tra food pairing, pizza gourmet, visual food plating, mixology e sommelier d’eccellenza, con uno speciale focus sulle bollicine italiane.

FINE DINING. Cucina di Gran Classe è prodotto da BMC Pro TV e rappresenta un punto di incontro tra intrattenimento, alta cucina e turismo di lusso, offrendo una narrazione sofisticata e senza tempo. Con il suo approccio elegante, senza giudici né voti, il programma vuole essere un omaggio al Made in Italy e alla sua capacità di fondere tradizione, innovazione e ospitalità in un’esperienza unica.