Natale ai Parioli: amore, sapori e solidarietà con Giada Albanese e ospiti d’eccezione

“L’amore non ha prezzo”: il brindisi esclusivo di Giada Albanese

Giada Albanese, titolare di un’agenzia internazionale di intermediazione tra celebrità e aziende, ha celebrato il Natale con un brindisi esclusivo in un nuovo locale raffinato nel cuore dei Parioli. L’evento ha incarnato lo spirito delle festività, trasmettendo un messaggio forte e universale: l’amore è il vero protagonista del Natale.

Sapori e prelibatezze natalizie

Durante la serata, gli ospiti hanno potuto deliziare il palato con la creazione dello chef Federico Prodon: un panettone unico con castagne e mirtilli canditi, accompagnato da un vino rosso pluripremiato, prodotto nelle vigne toscane del cantante Sting. Per i più golosi, non è mancata una cioccolata calda servita in un’atmosfera accogliente e solidale.

Volti noti e ospiti illustri

Tra imprenditori, banchieri e figure del cinema, l’evento ha visto la partecipazione di un personaggio curioso: Funny Biker, l’influencer romano che, con il suo casco a forma di pupazzo e la sua moto, diffonde felicità per le strade di Roma regalando caramelle. Con quasi un milione di follower sui social, Funny Biker è stato scelto come testimonial da Ettore Sangermano, innovatore nel settore dei go-kart elettrici.

Un Natale di amore e connessioni autentiche

La serata si è trasformata in una vetrina di tendenze, networking e nuovi progetti. Giada Albanese ha sottolineato l’importanza di mettere l’amore al centro della vita, ispirando relazioni autentiche e solidali.

Un evento che ha unito lusso, calore natalizio e un messaggio di speranza per il futuro.