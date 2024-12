MagicLand si trasforma per Magic Christmas: i DinsiemE tra le stelle di un Natale indimenticabile

Sabato 28 dicembre, MagicLand, il parco divertimenti più grande del Centro-Sud Italia, ospiterà una delle esibizioni più attese dell’anno. Alle 15:00, sulla Main Street, i DinsiemE, la coppia di giovani content creator che ha conquistato il cuore di milioni di ragazzi, saliranno sul palco per un evento imperdibile. Erick e Dominick, amatissimi per i loro video pieni di energia, sfide e personaggi esilaranti, porteranno la loro contagiosa allegria all’interno del parco. Con oltre 2 milioni di iscritti su YouTube, i DinsiemE sono ormai un fenomeno di riferimento per il pubblico giovanissimo, e la loro performance a MagicLand sarà inclusa nel prezzo del biglietto, offrendo un’opportunità unica per incontrarli dal vivo.

Fino al 6 gennaio 2025, MagicLand si trasforma in un vero e proprio regno incantato grazie alla collaborazione con Il Regno di Babbo Natale. L’evento Magic Christmas promette di essere un’avventura straordinaria, con un’ambientazione natalizia che si estende su oltre 3.200 mq. La MainStreet è decorata con luci scintillanti, addobbi festivi e neve artificiale, mentre i visitatori possono immergersi nell’atmosfera magica dei mercatini, della piazza centrale con il palco degli spettacoli, del Castello di Babbo Natale e del nuovo percorso Regno AdvenTour. Non manca, infine, una pista di pattinaggio su ghiaccio di oltre 200 mq, che farà vivere la magia dell’inverno in un contesto spettacolare.

Novità: aumento delle giornate di accesso al parco

Quest’anno, MagicLand amplia ulteriormente la sua offerta natalizia, estendendo il periodo di accesso al parco e aggiungendo nuove giornate di apertura. Grazie a queste novità, i visitatori avranno ancora più occasioni per vivere l’atmosfera unica di Magic Christmas, senza dover rinunciare alla magia del Natale, anche nei giorni di festa più affollati. La possibilità di scegliere tra un numero maggiore di date consentirà a tutti di organizzare al meglio la propria visita e di non perdere nemmeno un momento delle straordinarie esperienze offerte. Infatti, oltre alle giornate di sabato 21, domenica 22 e lunedì 23, il Parco resterà aperto da giovedì 26 a lunedì 30 dalle 10.30 alle 18.00

Guido Zucchi, CEO di MagicLand, ha dichiarato: “Abbiamo deciso di fare un passo oltre, per offrire ai nostri visitatori un’esperienza davvero unica. L’allestimento natalizio si estende su una superficie molto più ampia, coinvolgendo ogni angolo del parco. Con l’aggiunta di nuove giornate di accesso, possiamo garantire un’esperienza ancora più emozionante e immersiva per tutti.”

Magic Christmas è un’occasione speciale per vivere la vera magia del Natale in famiglia e creare ricordi indimenticabili. Grazie alla varietà di eventi, decorazioni, attrazioni e spettacoli, MagicLand si conferma come l’unico parco dove la magia del Natale prende vita in ogni angolo, regalando momenti di gioia e meraviglia per grandi e piccini.