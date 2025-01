Fux Therapy tra i protagonisti di Cucina Social: “La leggerezza è l’ingrediente che non deve mai mancare”

Federico Fuso, conosciuto dal pubblico del web come Fux Therapy, è uno dei volti più amati sui social per la sua capacità di trasformare la quotidianità in contenuti che fanno sorridere e riflettere. Con il suo stile ironico e creativo, è approdato a Cucina Social su Cusano Media Play, dove ha portato la sua inconfondibile comicità anche dietro i fornelli.

Accanto alla conduttrice Gloria Procopio, Federico si è cimentato in piatti che, tra momenti esilaranti e battute fulminanti, hanno regalato risate e spunti originali. In questa intervista per Zoom Magazine, ci racconta come la cucina possa diventare un’opportunità per ironizzare su sé stessi e sulle piccole grandi sfide quotidiane.

Com’è stata la tua esperienza come ospite di Cucina Social? Cosa ti ha sorpreso di più durante le registrazioni con Gloria Procopio?

È stata un’esperienza molto positiva, nuova e coinvolgente. Gloria è stata fantastica, un’ottima padrona di casa. Mi ha messo subito a mio agio, creando un clima divertente e leggero.

Hai portato il tuo stile ironico e creativo anche in cucina: c’è stato un momento o un piatto che si è trasformato in un’occasione per un meme o una battuta indimenticabile?

Certo, praticamente in ogni puntata e ogni volta che ho aperto bocca! Il piatto che sicuramente diventerà un meme è il dolce che ho preparato con Gloria: la perfetta rappresentazione di un’opera d’arte… o della sua imitazione!

Come riesci a trasformare situazioni quotidiane o argomenti complessi in meme e contenuti che fanno ridere ma anche riflettere?

Cerco sempre di affrontare argomenti di tutti i giorni, rendendoli il più leggeri e ironici possibile. Il mio obiettivo è far sorridere le persone e creare quella leggerezza che spesso manca nella vita quotidiana. Spero di riuscire nel mio intento!

I tuoi meme sono spesso un mix di comicità e sagacia. Pensi che l’umorismo possa essere un ingrediente chiave anche nel mondo della cucina?

Sono convinto che con umorismo, ironia e, soprattutto, autoironia si possano affrontare anche le situazioni più difficili. La cucina è sicuramente un mezzo utile per esprimere sé stessi, e se uno è una frana ai fornelli, con un pizzico di umorismo anche il peggior piatto si può mangiare ridendo!

Qual è il tuo meme o post più virale? E c’è un piatto o un’esperienza culinaria di Cucina Social che vorresti trasformare in una GIF esilarante?

Tutti! Sono il numero uno, 500 mila visualizzazioni e tutti gli altri a ruota. Livelli altissimi.

Cosa speri che il pubblico porti con sé dopo aver visto le puntate di Cucina Social in cui sei protagonista?

Spero di aver trasmesso leggerezza, simpatia e la voglia di mettersi in gioco. E soprattutto di cucinare per gli altri, non solo per sé stessi.

Guarda Fux Therapy a Cucina Social: https://www.cusanomediaplay.it/puntata/2133/fuxtherapy:-paccheri,-amatriciana-e…-nessun-controllo!