Cucina Social, il celebre format condotto da Gloria Procopio su Cusano Media Play, torna con due puntate speciali che uniscono cucina, tradizione e tanto divertimento. In programma per il 31 dicembre e il 3 gennaio, queste nuove puntate promettono di accompagnare il pubblico tra risate e sapori autentici.

31 dicembre: Mister Mario e la tradizione napoletana con un twist inaspettato

La prima puntata vede protagonista Mister Mario, che saluta il 2024 con un piatto iconico della cucina napoletana: pasta patate e provola. Ma, come sempre, Mister Mario sorprende con la sua imprevedibilità, rivelando che la provola usata… non è campana, ma romana! Un’esplosione di gusto, caos e ironia per chiudere l’anno con il sorriso.

3 gennaio: Marco Ronzani e la sfida dei canederli agli spinaci

Nel nuovo anno, Marco Ronzani, influencer noto per le sue doti culinarie discutibili, si mette alla prova con i canederli agli spinaci su fonduta di taleggio. Tra risate, tentativi di accendere una piastra a induzione e impasti incerti, Gloria Procopio tenta di salvare la situazione. Riusciranno a portare a termine la ricetta senza disastri?

Con Cucina Social, Gloria Procopio trasforma ogni puntata in un viaggio unico tra tradizione e leggerezza, dove il cibo diventa il pretesto perfetto per condividere storie autentiche e momenti esilaranti.

Scopri le nuove puntate su Cusano Media Play e lasciati conquistare da un mix di ironia e cucina per iniziare il 2025 con il piede giusto!