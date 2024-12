“Coraggiosamente Donna”: Carmen Carfora premiata per l’impegno e l’innovazione imprenditoriale

La seconda edizione del premio “Coraggiosamente Donna” si è conclusa ieri nella suggestiva cornice del Real Sito Borbonico di Carditello, celebrando l’impegno e la determinazione di donne che si sono distinte in diversi ambiti della società. Tra le protagoniste della serata Carmen Carfora (CEO&Founder del Sun’s Royal Park a Cervino, in provincia di Caserta) che, dopo essere intervenuta durante una tavola rotonda sull’imprenditorialità femminile e la promozione del Made in italy, ha ricevuto una menzione speciale per la sua capacità di saper condurre quotidianamente con passione, dedizione e innovazione la propria attività imprenditoriale nel settore della ristorazione. In serata, le è stato conferito il prestigioso premio durante la cerimonia ufficiale.

Carmen Carfora si è detta onorata e grata per il riconoscimento: “Questo premio rappresenta un incoraggiamento per continuare a lavorare con determinazione e coraggio. Essere circondata da donne straordinarie, ognuna con la propria storia di resilienza e impegno, è una fonte di ispirazione immensa. Dedico questo riconoscimento a chi crede nei valori della legalità e del cambiamento, anche nei contesti più difficili. Ringrazio l’Avv. Francesca Ferrara, la Prof. Lucia Cerullo e la Prof. Alessandra Vigliotti.”

La premiazione, moderata dal direttore del Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università degli Studi della Campania, Francesco Eriberto d’Ippolito, ha reso omaggio a figure femminili straordinarie che, come Carmen Carfora, incarnano l’essenza del cambiamento e della determinazione.

Il premio, promosso dall’associazione RiseUp e dalla Fondazione Real Sito di Carditello con il patrocinio della Regione Campania, conferma il suo ruolo di evento di rilievo per celebrare le storie di coraggio femminile.