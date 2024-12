Fabbrica del Vapore accende il Natale tra arte e moda

Dal 17 dicembre 2024 al 12 gennaio 2025, la Fabbrica del Vapore di Milano si trasforma in un crocevia di cultura, creatività e spettacolo grazie agli eventi “Lodola – Natalino 25. The Tree of Lights” e “Fashion&Lights Milano”, promossi da Ventura Academy con il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Milano e la media partnership di ANSA.

L’inaugurazione, prevista per il 17 dicembre alle ore 19:00, promette un momento unico con l’accensione del monumentale Albero di Natale creato dal Maestro Marco Lodola, accompagnata dal DJ set di Saturnino, noto bassista e musicista.

Le opere luminose di Marco Lodola celebrano la luce come simbolo di rinascita e speranza, trasformando la Fabbrica in un percorso visivo e sensoriale che spazia dal pop al contemporaneo. Parallelamente, “Fashion&Lights Milano” intreccia moda e memoria attraverso gli abiti più iconici di Simona Ventura e le fotografie dell’archivio ANSA, tracciando un dialogo tra la creatività sartoriale e la storia collettiva.

Come sottolineato dall’Assessore alla Cultura Tommaso Sacchi, queste esposizioni arricchiscono l’offerta natalizia di Milano, proponendo un’esperienza unica che unisce arte, moda e riflessione.

Fabbrica del Vapore, ancora una volta, si conferma un centro pulsante di innovazione e tradizione, dove la luce diventa il linguaggio universale per raccontare il Natale.