Successo a Roma per la prima edizione degli Opera Prima Awards: premi, ospiti VIP ed eccellenze del 2024

Si è svolta mercoledì 11 dicembre, a Roma, la prima edizione degli Opera Prima Awards, una manifestazione nata da un’idea di Emilio Franchini che, oltre a essere il talentuoso attore e produttore che molti conoscono, è anche il “padrone di casa” della meravigliosa location che ha ospitato l’evento e che dà il titolo al premio.

Questa kermesse, condotta da Fabiola Cimminella, è stata possibile farla anche grazie al sostegno di una realtà imprenditoriale importante come quella di gin 25zero14. Dodici, in tutto, le premiazioni indirizzate a professionisti e progetti che sono stati in grado di primeggiare nei loro rispettivi campi.

Tra i premiati spiccano: la modella curvy Elisa D’Ospina; l’atleta Terryana D’Onofrio; l’influencer Giulia Ragazzini; gli attori Massimiliano Varrese e Federico Tocci; l’imprenditore Fabrizio Labanti; lo scrittore Mirko Giudici. Premi anche per la TV: “Linea Azzurri”, il programma sportivo ideato da Angelo Maietta, ha conquistato il riconoscimento di “Miglior trasmissione del 2024”. Premi anche per “Mamme del mondo”, programma di Rai Italia con Annamaria Fittipaldi e Veronica Ursida. A ritirare il riconoscimento per “Love Game, il gioco dell’amore”, dating-game show di Rai2, è stato uno dei tre conduttori Reyson Grumelli. Meritato premio, infine, per gin 25zero14.

Numerosi gli ospiti vip: il direttore artistico di “Marateale” Nicola Timpone, gli attori Giancarlo Cro, Stefano Andrea Macchi e Francesco Bomenuto, la produttrice Monica Bartolucci, l’attrice Rossella Ambrosini, l’agente Paolo Fidemi.

Gran finale all’insegna di musica e buon cibo.