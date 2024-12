La novità del “Metodo Vettore Official” che impatta gli affari online

“Le aziende oggi devono affrontare una competizione sempre più intensa e la necessità di affermare il proprio brand si è completamente spostata online” spiega l’imprenditore conosciuto sui social come “Gian Official”, che si è distinto nel panorama digitale con un approccio innovativo.

La sua esperienza gli permette di supportare aziende e professionisti nel posizionarsi correttamente online e nell’acquisire nuovi clienti, utilizzando una metodologia che si differenzia nettamente rispetto ai metodi tradizionali. Nel corso degli anni l’imprenditore ha creato un sistema che si avvale dei nuovi strumenti di intelligenza artificiale per individuare le aziende interessate a servizi digitali e, proprio come un vettore, le unisce a una rete globale di professionisti qualificati in grado di erogare tale il servizio richiesto.

“Questo meccanismo mi permette di ricevere transazioni sicure: prima ricevo il pagamento dalle attività, poi assegno il lavoro ai professionisti e distribuisco il compenso, trattenendo una commissione su ogni transazione. Questo è il cuore di quello che definisco “Metodo Vettore Official” spiega l’imprenditore, che ha inoltre creato un vero e proprio percorso formativo dedicato a chi vuole entrare in questo settore in forte crescita.

Il percorso è rivolto a persone che desiderano utilizzare anche solo il proprio smartphone in modo flessibile, imparando a gestire un sistema che permette di ricevere percentuali sui lavori svolti da altri.