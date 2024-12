Cucina Social, l’ex tronista Samantha Curcio protagonista della nuova puntata

Da oggi è disponibile su Cusano Media Play una nuova e imperdibile puntata di Cucina Social. Ai fornelli, guidata dalla conduttrice Gloria Procopio, troviamo una protagonista d’eccezione: Samantha Curcio, ex tronista e amatissima sui social, che condividerà la sua passione per la cucina preparando i Cavatelli fatti in casa con pomodorini, aglio e basilico. Un piatto che racconta la tradizione e l’amore per le origini.

Durante la puntata, Samantha svelerà l’intenso legame con sua nonna, la donna che le ha trasmesso l’arte della pasta fatta in casa e i piccoli segreti per ottenere dei cavatelli perfetti. Ma le sorprese non finiscono qui: tra aneddoti e sapori autentici, Samantha confessa di avere una relazione in corso, finora tenuta lontana dai riflettori.

Un racconto intimo e genuino, arricchito dalla conduzione di Gloria Procopio, che con la sua energia rende ogni puntata un viaggio tra cucina e storie personali.

Non perdete l’appuntamento con Cucina Social: disponibile da oggi su Cusano Media Play.

Puntata:

https://www.cusanomediaplay.it/puntata/2014/samantha-curcio-e-i-cavatelli-con-pomodorini-e-basilico:-tra-tradizione-e-confessioni-esclusive