Atelier Nieri: il Made in Italy protagonista a Esprit Meuble 2024

Un successo internazionale per il design italiano

Atelier Nieri ha celebrato il suo dodicesimo anno consecutivo di partecipazione alla prestigiosa Fiera Internazionale del Mobile Esprit Meuble 2024 a Parigi. L’azienda toscana si è riconfermata ambasciatrice dell’eccellenza del Made in Italy, conquistando l’attenzione dei principali distributori internazionali con prodotti che uniscono innovazione, qualità artigianale e design esclusivo.

Un’originale collezione firmata Maurizio Nieri

In questa edizione, Atelier Nieri ha presentato una nuova collezione di divani ideata dal designer creativo Maurizio Nieri. Le forme moderne e raffinate, abbinate a tecnologie avanzate, comfort elevato e tessuti di tendenza, hanno ricevuto l’attenzione di riviste francesi come Habitat e Market, che hanno raccontato l’evoluzione del brand e l’originalità delle sue proposte.

Una tradizione che guarda al futuro

La partecipazione a Esprit Meuble 2024 ha confermato Atelier Nieri come punto di riferimento per il design italiano, capace di innovare senza mai perdere il legame con la tradizione artigianale. Dal 1929, l’azienda ha rappresentato l’eccellenza nei salotti, raggiungendo un’evoluzione significativa negli anni ’50 con l’ingresso della seconda generazione della famiglia Nieri. Oggi, giunta alla quarta generazione, Atelier Nieri continua a distinguersi per la capacità di adattarsi alle nuove tendenze dell’arredamento senza rinunciare alla qualità e allo stile unico che contraddistinguono il design italiano.

Il cuore del Made in Italy dalla Toscana al mondo

Con sede a Quarrata, in provincia di Pistoia, nel cuore della Toscana, Atelier Nieri mantiene viva una tradizione che si è affermata a livello globale. La partecipazione a Esprit Meuble è solo uno degli esempi del suo impegno nel rappresentare il Made in Italy, dimostrando come la qualità artigianale e il design possano continuare a essere un simbolo di eccellenza riconosciuto in tutto il mondo.