Andrea Foriglio: “I miei consigli per evitare problemi di postura durante le festività”

A breve, milioni di persone si siederanno a tavola per celebrare le feste natalizie. Pranzi, cene e veglioni ricchi di ogni tipo di prelibatezza, accompagnati da fiumi di vino, spumante e i dolci immancabili. Tuttavia, è importante fare attenzione a non esagerare, per evitare problemi fisici di vario genere. Anche passare ore seduti a tavola può causare dolori alla schiena o alla cervicale.

Alcuni consigli utili arrivano da Andrea Foriglio, celebre esperto di nutrizione e dottore in osteopatia, nonché autore del best seller Da Zero a Benessere. Foriglio sottolinea che è possibile gustare ottimi piatti, concedersi qualche sgarro e mantenere una postura corretta sulla sedia, per godere delle feste senza ripercussioni sulla salute.

Dottor Foriglio, quali sono le strategie alimentari più efficaci per godersi le festività senza eccedere?

Le festività spesso portano a eccessi alimentari, ma ci sono modi per godersi i festeggiamenti senza sentirsi appesantiti. Un approccio utile è quello di pianificare i pasti in anticipo. Puoi preparare piatti più leggeri e bilanciati, come antipasti a base di verdure, zuppe o piatti di pesce. Durante i pranzi o le cene, prova a scegliere i cibi più nutrienti e limitare quelli ad alto contenuto di zuccheri e grassi saturi. Inoltre, considera di mantenere una routine di pasti regolari nei giorni precedenti e successivi per bilanciare le abbuffate.

Come si possono conciliare l’attività fisica con gli impegni sociali e le abbuffate tipiche del periodo natalizio?

Integrare l’attività fisica nella vita sociale è più facile di quanto si pensi. Potresti organizzare uscite attive, come passeggiate in gruppo, escursioni o sport di squadra. Anche semplici attività come ballare o altre attività all’aperto possono essere divertenti e mantenere alta l’energia. La chiave è rimanere attivi senza sentirlo come un obbligo, ma come parte del divertimento.

Quali sono le principali posture da evitare durante le lunghe ore sedute a tavola o sul divano, e quali esercizi di stretching posso fare per alleviare la tensione muscolare?

Quando si trascorrono lunghe ore seduti, è importante prestare attenzione alla postura. Evita di incurvare la schiena o di stare troppo rigido. Utilizzare una sedia con supporto lombare può fare una grande differenza. Inoltre, puoi eseguire esercizi di stretching durante le pause, per mantenere la mobilità e alleviare la tensione. Alzarsi e fare brevi passeggiate ogni tanto può anche aiutare a migliorare la circolazione.

E gli errori più comuni da evitare durante le feste per non compromettere i risultati ottenuti con l’attività fisica?

Molti tendono a saltare i pasti per poi abbuffarsi durante i festeggiamenti. Questo approccio può portare a un elevato consumo calorico in un breve lasso di tempo. Cerca di mantenere i pasti leggeri e bilanciati anche durante le festività. Un altro errore comune è non prestare attenzione alla qualità del cibo; cerca di scegliere alimenti freschi e di stagione quando possibile.

Esistono esercizi adatti da fare a casa durante le vacanze per mantenere l’attività fisica, considerando i possibili limiti di spazio e attrezzatura?

Anche senza attrezzature, ci sono molte opzioni per mantenere attiva la tua routine. Puoi fare circuiti di esercizi a corpo libero, come piegamenti sulle braccia, squat, affondi e plank. Puoi anche praticare yoga o pilates, che non solo aiutano a mantenere la forza e la flessibilità, ma anche a ridurre lo stress.

Che tipo di benefici esistono nell’osteopatia per migliorare la postura e prevenire gli infortuni durante l’attività fisica, soprattutto in vista di un possibile aumento dell’attività fisica dopo le feste?

L’osteopatia si concentra sul corpo nel suo insieme, considerando la connessione tra sistema muscolo-scheletrico e salute generale. Attraverso tecniche manuali, l’osteopata può alleviare la tensione e migliorare la mobilità, favorendo una postura corretta. Durante le festività, quando potremmo essere più suscettibili a dolori e tensioni, una sessione di osteopatia può aiutare a prevenire infortuni e migliorare la performance fisica, rendendo più facile riprendere l’attività dopo le feste.