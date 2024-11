Grande successo per la finalissima della isybank University Master 2024

La isybank University Master, il più grande torneo nazionale universitario di videogiochi, si è conclusa con un successo straordinario. Organizzata da 2WATCH e La Gazzetta dello Sport, con il supporto di isybank (la banca digitale di Intesa Sanpaolo) e Adecco, la manifestazione ha riunito studenti universitari da tutta Italia in una competizione senza precedenti. L’evento è stato ospitato nella cornice iconica della Milan Games Week, confermandosi un punto di riferimento per il gaming accademico italiano.

Emozioni e adrenalina in una finale indimenticabile

La giornata conclusiva ha visto 12 talentuosi concorrenti sfidarsi nei quarti e nelle semifinali, fino a decretare i quattro finalisti del “Torneo dei Campioni”. Per Clash Royale si sono affrontati Ferdinando Mondello (“Ferdi”) dell’Università di Palermo e Davide Del Como (“Ares”) dell’Università di Bologna. Per Rocket League, invece, i protagonisti sono stati Matteo Bruschetta (“Sorius”) dell’Università Federico II di Napoli e Giacomo Zanini (“MockingJay”) dell’Università di Ferrara.

Dopo una serie di partite al cardiopalma, i vincitori della giornata sono stati Matteo Bruschetta (“Sorius”) per Rocket League e Ferdinando Mondello (“Ferdi”) per Clash Royale. In palio, non solo la gloria e il trofeo iconico, ma anche premi utili alla formazione universitaria dei vincitori.

Coinvolgimento da record tra pubblico e streaming

Il pubblico, presente fisicamente alla Milan Games Week e connesso in streaming tramite le piattaforme ufficiali, ha seguito con il fiato sospeso ogni momento della competizione. Le telecronache, curate da caster professionisti come Luigi Puccianti (“Gigi”) e Simone Lonardi (“Re Ultras”) per Clash Royale e Michele Zuddas (“Ztan”) e Diego Contò (“DC System”) per Rocket League, hanno trasformato ogni partita in una narrazione avvincente.

A condurre l’evento, due volti amatissimi dal pubblico: Antonella Arpa (“Himorta”), la cosplayer più famosa d’Europa, e Bryan Ronzani, speaker di Radio 105, che hanno saputo creare un’atmosfera unica e coinvolgente.

Un evento che unisce gaming e formazione

La isybank University Master non è solo una competizione: è anche un progetto educativo. Grazie al percorso “Road to University Master”, gli studenti degli atenei partner hanno avuto l’opportunità di approfondire le dinamiche organizzative degli eventi gaming e di entrare in contatto con il mondo del lavoro.

Con cinque edizioni alle spalle, il torneo si conferma una delle competizioni più prestigiose del panorama italiano, grazie al suo mix di spettacolo, formazione e inclusività. Gli organizzatori hanno già annunciato novità per la prossima edizione, con nuovi giochi, format più accessibili e un’attenzione particolare al pubblico femminile e ai gamer meno esperti.

Un futuro ricco di sorprese

La finale della isybank University Master 2024 ha dimostrato ancora una volta la forza del gaming nel panorama culturale e sportivo. L’appuntamento è già fissato per il prossimo anno: chi sarà il prossimo campione? Restate sintonizzati per scoprire tutte le novità.