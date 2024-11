Alla Fiera di Lubiana, un viaggio tra Italia e Slovenia alla scoperta della pietra di Aurisina, del Carso e dell’Istria

Mercoledì 13 novembre alle ore 17, presso il Padiglione STEKLENI DVORANI, stand C22, all’interno della Fiera Ambient in Dom Plus 2024 di Lubiana, si inaugurerà una mostra unica: “Da Lubiana a Trieste – La pietra di Aurisina, del Carso e dell’Istria, in Italia e nel mondo”. L’evento fa parte della 33esima edizione di questa prestigiosa fiera dedicata all’interior design e alla ristrutturazione della casa, che si terrà fino al 17 novembre al Centro Espositivo Economico di Lubiana.

Un viaggio nella storia e nell’artigianato del Carso

Organizzata dal Gruppo Ermada Flavio Vidonis, su iniziativa di Massimo Romita e parte del progetto Duinobook Terra, la mostra si propone di raccontare le ricche tradizioni legate alla pietra di Aurisina, da secoli simbolo di un territorio che abbraccia storia, arte e maestria artigianale.

Grazie al supporto del Comune di Trieste, del Comune di Duino Aurisina, della Città di Lubiana e della Regione Friuli Venezia Giulia, e alla collaborazione con l’Associazione Sloveno-Svedese, la mostra si configura come un vero e proprio panorama culturale, dove passato e presente si incontrano. Spicca anche il contributo di Milanka e Stojan Jakopič, quest’ultimo autore di un libro sulla vita di Gustav Toennis, celebre costruttore di palazzi nel mondo.

La pietra come racconto vivente

In questo contesto, le pietre esposte non sono solo materiali da costruzione: sono storie viventi, memorie di palazzi storici e di artigianato che si estende ben oltre il confine italiano, raggiungendo città come Budapest, Vienna, e persino Sydney. I pannelli espositivi, con fotografie d’epoca, offrono uno sguardo intimo sulle antiche aziende del settore, richiamando alla mente scene di vita quotidiana e lavoro.

Modelli artigianali e gigantografie spettacolari

L’esposizione include anche modellini realizzati dall’artista Umberto Radivo, capaci di catturare l’essenza di palazzi iconici. Inoltre, le tre gigantografie delle cave di Aurisina, Repen e Lipiza dividono visivamente creando un collegamento visivo tra il passato e il presente. Insomma, questa mostra è un invito a esplorare, scoprire e apprezzare un patrimonio che parla il linguaggio universale della bellezza e dell’artigianato.

All’inaugurazione saranno presenti, oltre al Presidente del Gruppo Ermada Flavio Vidonis Massimo Romita, sindaci e rappresentanti dei Comuni di Duino Aurisina, Trieste, Monrupino, insieme alle autorità slovene coinvolt ell’organizzazione dell’evento.