Pino Insegno superstar: “Reazione a catena” al 23,4% di share con 4milioni di telespettatori

Puntata iniziata con un grande colpo di scena, quella di lunedì 7 ottobre di “Reazione a catena“, il quiz del preserale di Rai1 magistralmente condotto da Pino Insegno.

I telespettatori, infatti, a inizio puntata, dopo oltre un mese, non si sono più ritrovati in studio le campionesse in carica della squadra “Le Volpa Pagina”. A motivare la loro assenza ci ha pensato Insegno che, con la sua consueta schiettezza, ha detto: “Perché dovevano tornare a lavorare, prima o poi!“. A tentare di raccogliere il loro testimone sono scesi in campo Filippo, Giovanni e Lorenzo de “I Mici di Mare” e Oriana, Anna e Asy de “Le Scelte Giuste”.

A spuntarla sono stati i tre validissimi ragazzi che hanno spiegato che il loro nome deriva dal fatto che si sono incontrati per la prima volta sulla spiaggia ligure, da lì è nata un’amicizia e un gruppo whatsapp con il nome scelto anche per gareggiare a “Reazione a catena“. Filippo, Giovanni e Lorenzo sono riusciti anche a indovinare la parola misteriosa del gioco finale, “denari”, portando a casa una piccola somma di 1704 euro.

Anche in questa puntata, a fare la differenza, è stata la brillante conduzione di Pino Insegno, che dall’inizio della stagione continua a vincere sulla concorrenza di Canale5, battendo nettamente “La ruota della fortuna“, raccogliendo il 23,4% di share con 4milioni di telespettatori.